Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве. Еще один известный признак - проблемы со зрением, свидетельствуют данные американского Национального института старения.

При этом у разных людей симптомы могут отличаться. Так, у одного человека о начале болезни может сигнализировать плохая память. В то время как у другого человека отличная память, но есть проблема, например, с подбором нужных слов и способностью принимать решения, рассуждая логически, пояснили в Национальном институте здравоохранения США.

Наиболее подвержены риску болезни Альцгеймера люди старше 65 лет. Начиная с этого возраста вероятность заболеть возрастает в два раза каждые пять лет, передает РИА Новости.

Специалисты считают, что здоровый образ жизни, безусловно, снижает риск массы недугов, но вот болезнь Альцгеймера предотвратить вряд ли поможет. По крайней мере, пока нет научных данных, которые бы подтверждали возможность предотвратить заболевание с помощью, например, регулярных занятий спортом.