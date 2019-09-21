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Вышел трейлер эротической драмы с Александром Палем "Верность"

Новости
    21.09.2019, 14:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован официальный трейлер драмы Нигины Сайфуллаевой (сериалы "Деффчонки", "Детки") "Верность" - с Александром Палем ("Горько!", "Толя-робот") и Евгенией Громовой ("Второе зрение", "Алмазный эндшпиль") в главных ролях.

Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Трейлер: Джуд Лоу и Блейк Лайвли в боевике режиссера "Рассказа служанки"

Героиня Громовой - Лена, "талантливый акушер-гинеколог", Паль играет Сергея, артиста провинциального драмтеатра.

"Близость и нежность у них есть, секса - нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами", - нагнетает синопсис.

При этом Лена и не думала, "что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И опасной".

Лента получила специальный диплом жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" на фестивале "Кинотавр".

В кино - с 31 октября.

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