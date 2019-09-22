В произвольной программе турнира серии "Челленджер" в Братиславе "Nepela Memorial" Трусова исполнила три четверных прыжка - лутц (сложнейший из "квадов") и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Даже несмотря на помарку в "заминусованном" судьями каскаде "тройной лутц - двойной ритбергер", Саша получила просто феноменальные оценки: 163,78 балла (из них 98,34 - за технику) в произвольной программе и 238,69 балла в сумме за два проката. Второе место на турнире в Словакии заняла японка Каори Сакамото (194,42), третье - южнокореянка Ким Ха Ныль (182,50).
Таким образом, Трусова переписала на себя мировые рекорды, которые ранее принадлежали старшей подруге по группе Этери Тутберидзе, олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 Алине Загитовой (158,50 и 238,43 соответственно). Теперь единственный рекорд, который не принадлежит российским фигуристкам, в короткой программе удерживает японка Рика Кихира - 83,97 балла. Но, кажется, это ненадолго.
На прошлых выходных на турнире "Ломбардия Трофи" в итальянском Бергамо еще одна 15-летняя ученица Тутберидзе Анна Щербакова тоже успешно перешла во взрослое катание. В произвольной программе Щербакова первой из фигуристок исполнила тот самый четверной лутц на официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) уровня мастеров. Трусова стала первой в истории мирового фигурного катания спортсменкой, кому удалось прыгнуть в программе три прыжка в четыре оборота.
- У меня впервые на международном уровне получились три четверных прыжка (ранее Саше это удавалось на контрольных прокатах сборной России - как на юниорских, так и взрослых. - Прим. авт.). Весь прошлый год я старалась это сделать. Но не вышло. На юниорском чемпионате мира в Загребе чисто исполнила только два "квада". Так что сейчас я очень рада, - призналась Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Когда катала программу под музыку на тренировке, четверные не получились. Но лишь потому, что на тренировочной арене была маленькая площадка. Я каждый раз врезалась в бортики. Но по отдельности со всеми элементами я справлялась. Так что не переживала, хотя стартов без волнения не бывает. Но на разминке все сделала, а потом в прокате. Конечно, расстроилась, что опять не получился каскад "лутц - ритбергер", как я хотела. Значит, буду еще работать. Надеюсь, на других стартах все сложится.
На следующей неделе Александра Трусова выступит на JapanOpen. Во взрослой серии Гран-при фигуристка дебютирует на этапе в Канаде (25-27 октября). Кроме того, у российских поклонников будет возможность увидеть ее потрясающие прыжки своими глазами - на этапе в России (15-17 ноября). Может, нас ждет еще один сюрприз.
Когда Сашу спросили: "Что же дальше? Четыре четверных?". Она улыбнулась и сказала: "Посмотрим на соревнованиях".
Президент ФФККР, олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков в беседе с корреспондентом "РГ" также отметил, что у этой спортсменки еще много побед и рекордов впереди.
Александр Георгиевич, удивила вас Саша?
Александр Горшков: Да, оценки фантастические. То, что уже в начале сезона она уверенно делает такой набор сложнейших элементов, тоже просто замечательно. Это дает хорошее основание говорить о перспективах спортсменки. Безусловно, что-то нужно подработать. Но Саша большая молодец. Справилась с очень серьезной задачей. Так что хочу поздравить фигуристку и ее тренеров Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
После контрольных прокатов Саша говорила, что пробует и тройной аксель...
Александр Горшков: В отличие от четверных прыжков, аксель можно делать в короткой программе. Поэтому Саша и учит этот сложный прыжок. Уверен, то, что она нам показала в Братиславе, для нее не предел.