Сорок баллов (!) преимущества над ближайшей конкуренткой. Благодаря российским фигуристкам женское одиночное катание вышло на совершенно иной уровень. Александра Трусова, которой этим летом исполнилось 15, триумфально выступила на своем дебютном взрослом международном старте.

В произвольной программе турнира серии "Челленджер" в Братиславе "Nepela Memorial" Трусова исполнила три четверных прыжка - лутц (сложнейший из "квадов") и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Даже несмотря на помарку в "заминусованном" судьями каскаде "тройной лутц - двойной ритбергер", Саша получила просто феноменальные оценки: 163,78 балла (из них 98,34 - за технику) в произвольной программе и 238,69 балла в сумме за два проката. Второе место на турнире в Словакии заняла японка Каори Сакамото (194,42), третье - южнокореянка Ким Ха Ныль (182,50).

Таким образом, Трусова переписала на себя мировые рекорды, которые ранее принадлежали старшей подруге по группе Этери Тутберидзе, олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 Алине Загитовой (158,50 и 238,43 соответственно). Теперь единственный рекорд, который не принадлежит российским фигуристкам, в короткой программе удерживает японка Рика Кихира - 83,97 балла. Но, кажется, это ненадолго.

На прошлых выходных на турнире "Ломбардия Трофи" в итальянском Бергамо еще одна 15-летняя ученица Тутберидзе Анна Щербакова тоже успешно перешла во взрослое катание. В произвольной программе Щербакова первой из фигуристок исполнила тот самый четверной лутц на официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) уровня мастеров. Трусова стала первой в истории мирового фигурного катания спортсменкой, кому удалось прыгнуть в программе три прыжка в четыре оборота.

- У меня впервые на международном уровне получились три четверных прыжка (ранее Саше это удавалось на контрольных прокатах сборной России - как на юниорских, так и взрослых. - Прим. авт.). Весь прошлый год я старалась это сделать. Но не вышло. На юниорском чемпионате мира в Загребе чисто исполнила только два "квада". Так что сейчас я очень рада, - призналась Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Когда катала программу под музыку на тренировке, четверные не получились. Но лишь потому, что на тренировочной арене была маленькая площадка. Я каждый раз врезалась в бортики. Но по отдельности со всеми элементами я справлялась. Так что не переживала, хотя стартов без волнения не бывает. Но на разминке все сделала, а потом в прокате. Конечно, расстроилась, что опять не получился каскад "лутц - ритбергер", как я хотела. Значит, буду еще работать. Надеюсь, на других стартах все сложится.

На следующей неделе Александра Трусова выступит на JapanOpen. Во взрослой серии Гран-при фигуристка дебютирует на этапе в Канаде (25-27 октября). Кроме того, у российских поклонников будет возможность увидеть ее потрясающие прыжки своими глазами - на этапе в России (15-17 ноября). Может, нас ждет еще один сюрприз.

Когда Сашу спросили: "Что же дальше? Четыре четверных?". Она улыбнулась и сказала: "Посмотрим на соревнованиях".

Президент ФФККР, олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков в беседе с корреспондентом "РГ" также отметил, что у этой спортсменки еще много побед и рекордов впереди.

Александр Георгиевич, удивила вас Саша?

Александр Горшков: Да, оценки фантастические. То, что уже в начале сезона она уверенно делает такой набор сложнейших элементов, тоже просто замечательно. Это дает хорошее основание говорить о перспективах спортсменки. Безусловно, что-то нужно подработать. Но Саша большая молодец. Справилась с очень серьезной задачей. Так что хочу поздравить фигуристку и ее тренеров Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

После контрольных прокатов Саша говорила, что пробует и тройной аксель...

Александр Горшков: В отличие от четверных прыжков, аксель можно делать в короткой программе. Поэтому Саша и учит этот сложный прыжок. Уверен, то, что она нам показала в Братиславе, для нее не предел.