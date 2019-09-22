Автомобиль врезался в мечеть во французском городе Кольмар

Мужчина протаранил на автомобиле вход в Большую мечеть французского города Кольмар в Эльзасе. ЧП произошло около 8 часов вечера в субботу. При этом неизвестный выкрикивал какие-то фразы.

Как сообщает France Bleu, кроме нападавшего в результате инцидента никто не пострадал, несмотря на присутствие нескольких человек прямо возле входа в мечеть. Машина повредила ворота мечети и ее дверной проем, застряв в нем.

Мужчина, чье имя и национальность не раскрываются, был арестован и госпитализирован. По предварительным данным, он страдает от серьезных психиатрических проблем.

В полиции уточнили, что, как только он придет в сознание, то сразу будет допрошен следователем, а также осмотрен психиатром.