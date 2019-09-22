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Текст:   Юлия Кривошапко 
17:55 22.09.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)

Процент в счет

Банковские комиссии будут включать в тарифы ЖКХ еще год

Поставщикам ресурсов запретили включать затраты на уплату комиссий банкам за перевод платежей граждан в тарифы ЖКХ. Такое постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако тарифы без комиссий мы увидим в 2021 году, рассказал "Российской газете" замгендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Тарифы на следующий год устанавливаются в октябре-ноябре, напомнил эксперт. "Если бы для вступления постановления правительства в силу не была предусмотрена отсрочка, мы бы получили тарифы, очищенные от банковских комиссий, уже в 2020 году, - отметил он. - Но в документе указано, что он вступает в силу спустя год после официального опубликования, то есть в середине сентября 2020-го. И новые правила будут впервые применены для расчета тарифов на 2021 год".

Фото: РИА Новости
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В целом ликвидация комиссий при расчете тарифов - очень правильная мера, полагает Гордеев. Эту норму, по его словам, нужно было ввести давно. "Десятки тысяч людей в стране платят за ЖКУ не через банк, а напрямую ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям. Получается, что с них в составе тарифа берут деньги за услугу (перевод платежа), которая им не оказывается, - поясняет Гордеев. - Поставщики ресурсов просто забирают эти деньги себе".

Инициатором новой нормы была Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как пояснил "РГ" замглавы ведомства Андрей Кашеваров, с помощью изменений правил в ФАС рассчитывают снизить финансовую нагрузку на плательщиков коммунальных сборов, создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг, исключить неоправданные преимущества для платежных организаций.

ФАС известны случаи, когда в тариф ЖКХ закладывались комиссии до семи процентов от суммы переводов
Фото: istockphoto.com
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Чтобы получать платежи от населения, поставщики заключают соглашения с отдельными банками. Комиссии за перевод в этом случае не взимают. Формально их банкам платят поставщики, но пока закон разрешает им учитывать расходы при расчете тарифов, так что фактически они ложатся на граждан. Известны факты, когда организации, договариваясь с ограниченным кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам", - отмечал Кашеваров. По данным ФАС, даже до 7 процентов от суммы переводов.

Если договора с банком у поставщика ресурсов нет, жильцы сами платят комиссию. То есть она взимается дважды: первый раз - в сумме из платежки, второй - ее берет банк. Люди, чтобы сэкономить, вынуждены пользоваться услугами ограниченного круга банков, а это искусственное ограничение конкуренции.

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