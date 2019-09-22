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22.09.2019 21:56
Рубрика: Спорт

Очерки Бурсы

Баскетбольный "Локомотив" стал лучшим на турнире в Турции
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Клубы баскетбольной Единой лиги ВТБ продолжают подготовку к сезону, который стартует 25 сентября. Краснодарский "Локомотив-Кубань" выиграл товарищеский турнир в турецком городе Бурса.

"Локо" соперничал с клубами Турции и одержал победы над стамбульской "Дарушшафакой" (85:77), дебютантом местной элитной лиги "Орманспором" из Анкары (101:70) и командой - организатором соревнований Cevat Soydas Cup "Тофашем" (83:77).

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В решающем матче лучшим бомбардиром у кубанцев стал игрок сборной России Виталий Фридзон, набравший 14 очков.

- С "Тофашем" получился довольно сложный матч. Мы попытались показать, что наработали на этом сборе, но соперник был не из легких, - сказал главный тренер "Локо" Лука Банки. - Наша команда продемонстрировала, что у нее есть хорошее будущее. Ребят переполняет желание.

Спорт Баскетбол
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