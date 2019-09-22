Новости

В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал" 19:12
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег 19:00
В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов" 18:53
Рядом со Шлиссельбургом загорелась частная свалка 18:42
26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона 18:25
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну" 18:18
1,2 тысячи человек потерялись в Подмосковье 18:10
Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка 18:00
В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане 17:52
В Саратове 18-летнюю девушку зарезали из-за долга 17:46
Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы 17:35
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 17:20
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо" 16:45
Названа причина, почему с возрастом люди полнеют 16:23
Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов 16:03
Испанцы выразили недовольство необходимостью вновь идти на выборы 16:01
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует 15:51
На турнире по кибербаскетболу разыграют 145 тысяч долларов 15:44
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни 15:30
Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера 15:25
Ученые нашли ключевой признак для диагностики болезни Альцгеймера 15:09
Шойгу заявил о ежедневных атаках Запада на системы военной связи 14:47
В Албании подсчитывают ущерб от самого сильного за 30 лет землетрясения 14:40
Интернет-банк ВТБ оказался недоступен для пользователей 14:37
Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 18:41
Рубрика: Власть

Врачебная ошибка следствия

Врачей защитят от необоснованного уголовного преследования
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, заявили в Комитете Госдумы по охране здоровья. В нижней палате парламента предлагают продумать цивилизованный механизм наказания за "врачебные ошибки" - чтобы не было рисков злоупотреблений. Для этого на Охотном Ряду создадут рабочую группу по правовой защите медработников.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По информации Следственного комитета, в 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с тем, что принято называть "врачебными ошибками". Это почти на четверть больше, чем в 2017-м. При этом важно, что термина "врачебная ошибка" до сих пор нет ни в одном законодательном акте. В результате правовой неопределенности "с юридической точки зрения этот термин сегодня может означать очень многое", пояснил глава профильного комитета Дмитрий Морозов. Среди прочего и просто несчастный случай, неожиданная реакция организма и т.п. Но ведь это не ошибка, подчеркнул парламентарий.

Фото: iStock
Страховые представители помогут пациентам наладить контакт с врачами

В конце минувшей недели депутаты обсудили проблему с медиками, и те предложили узаконить более цивилизованный механизм. Необходим институт страхования ответственности врачей, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России Лео Бокерия.

С этим согласен Дмитрий Морозов. Однако, по его мнению, быстро сделать это не получится, поскольку сегодня в России врач не считается субъектом права, у него нет лицензии, как у его коллеги за рубежом. "Наши врачи - это сотрудники конкретных медицинских организаций", - напомнил депутат. В связи с этим он считает более целесообразным развивать профессиональные ассоциации, создавая в них сильные юридические службы. Каждый врач должен стать членом такой ассоциации по своему профилю работы. "И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации, - подчеркнул он. - Так делается во всем мире".

Некоммерческие профессиональные ассоциации при этом должны заниматься досудебной независимой экспертизой и делать ее результаты публичными. А Следственному комитету и прокуратуре стоит разработать порядок разбирательств по "медицинским делам" с учетом этой экспертизы, предложил председатель Комитета Госдумы. Для того чтобы выйти на необходимые решения в ближайшем будущем, и создается рабочая группа.

Фото: iStock
Врачам создадут условия для назначения обезболивающих "без страха"

Развитие института страхования ответственности врачей также будет рассматриваться в Госдуме. Как отметил член Комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич, в России, согласно Закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", медицинские и фармацевтические работники уже имеют право на страхование риска своей профессиональной ответственности. Однако данный вид страхования не развит, ведь медорганизации по закону могут отказать в заключении подобного договора страхования, пояснил депутат.

Дискуссия о защите врача от необоснованного преследования за "врачебные ошибки" приобретает особую актуальность в связи с предложением Следственного комитета лишать медиков свободы на срок до семи лет за ненадлежащее оказание помощи. Максимальное наказание, согласно инициативе, будет грозить в случае гибели двух и более пациентов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток
National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой