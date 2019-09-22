За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, заявили в Комитете Госдумы по охране здоровья. В нижней палате парламента предлагают продумать цивилизованный механизм наказания за "врачебные ошибки" - чтобы не было рисков злоупотреблений. Для этого на Охотном Ряду создадут рабочую группу по правовой защите медработников.

По информации Следственного комитета, в 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с тем, что принято называть "врачебными ошибками". Это почти на четверть больше, чем в 2017-м. При этом важно, что термина "врачебная ошибка" до сих пор нет ни в одном законодательном акте. В результате правовой неопределенности "с юридической точки зрения этот термин сегодня может означать очень многое", пояснил глава профильного комитета Дмитрий Морозов. Среди прочего и просто несчастный случай, неожиданная реакция организма и т.п. Но ведь это не ошибка, подчеркнул парламентарий.

В конце минувшей недели депутаты обсудили проблему с медиками, и те предложили узаконить более цивилизованный механизм. Необходим институт страхования ответственности врачей, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России Лео Бокерия.

С этим согласен Дмитрий Морозов. Однако, по его мнению, быстро сделать это не получится, поскольку сегодня в России врач не считается субъектом права, у него нет лицензии, как у его коллеги за рубежом. "Наши врачи - это сотрудники конкретных медицинских организаций", - напомнил депутат. В связи с этим он считает более целесообразным развивать профессиональные ассоциации, создавая в них сильные юридические службы. Каждый врач должен стать членом такой ассоциации по своему профилю работы. "И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации, - подчеркнул он. - Так делается во всем мире".

Некоммерческие профессиональные ассоциации при этом должны заниматься досудебной независимой экспертизой и делать ее результаты публичными. А Следственному комитету и прокуратуре стоит разработать порядок разбирательств по "медицинским делам" с учетом этой экспертизы, предложил председатель Комитета Госдумы. Для того чтобы выйти на необходимые решения в ближайшем будущем, и создается рабочая группа.

Развитие института страхования ответственности врачей также будет рассматриваться в Госдуме. Как отметил член Комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич, в России, согласно Закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", медицинские и фармацевтические работники уже имеют право на страхование риска своей профессиональной ответственности. Однако данный вид страхования не развит, ведь медорганизации по закону могут отказать в заключении подобного договора страхования, пояснил депутат.

Дискуссия о защите врача от необоснованного преследования за "врачебные ошибки" приобретает особую актуальность в связи с предложением Следственного комитета лишать медиков свободы на срок до семи лет за ненадлежащее оказание помощи. Максимальное наказание, согласно инициативе, будет грозить в случае гибели двух и более пациентов.