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22.09.2019 16:12
Рубрика: Спорт

"Динамо" проиграло на своем поле "Сочи", пропустив на 90-й минуте

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" продолжает разочаровывать своих болельщиков. В матче десятого тура Премьер-лиги "бело-голубые" уступили на своем поле "Сочи" - 2:3.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В летнее межсезонье "Динамо" было одним из самых активных клубов Премьер-лиги. Было куплено с десяток новичков суммарной стоимостью в 40 миллионов евро. Команда, наконец, переехала на новый стадион. Казалось, нынешний сезон может стать в некотором смысле переломным в новейшей истории "бело-голубых". Но пока все выглядит очень плохо.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Лишь две победы в десяти турах и 11-е место в таблице - наверное, динамовские болельщики вправе были рассчитывать на лучшие результаты по окончании трети сезона. И ведь не сказать, что команда у Дмитрия Хохлова откровенная слабая. Будь она чуть точнее в завершающей стадии атак, весьма вероятно, шла бы выше в чемпионате.

В матче с "Сочи" хозяевам арены на Петровском парке пришлось отыгрываться. Гости вышли вперед уже в первом тайме благодаря эффектному голу Антона Заболотного. Во второй половине дубль оформил новичок "Динамо" Сильвестр Игбун. К 65-й минуте столичная команда вела 2:1. Но почти сразу после второго гола Игбуна сочинцы сравняли счет - забил Миха Мевля. Ну а победу гостям принес точный удар вышедшего на замену Александра Карапетяна на 90-й минуте.

Благодаря этому успеху "Сочи" покинул зону вылета, поднявшись на 12-ю строчку. В активе команды Александра Точилина девять очков.

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