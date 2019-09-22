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22.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар близок к падению на 4 рубля, евро - на 5 рублей

Текст: Георгий Панин
Андрей Хохрин, генеральный директор ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- После ослабления во второй половине лета рубль в сентябре уверенно возвращает утерянные позиции. Причин несколько. И они еще не до конца реализованы. Тогда как риски для отечественной валюты можно считать очень умеренными.

Фото: istockphoto.com
Доллар вступил на путь ослабления

Так что завершить год на уровнях в районе 60-62 рублей за доллар и 65-67 за евро национальной валюте, думается, по силам.

О причинах стабильности. В первую очередь причина в российском госдолге, точнее, в его отсутствии, если сопоставлять займы и резервы. Из первой десятки мировых экономик мы такие одни. Да, обнуление кредитного плеча гарантирует нам скромные экономические успехи. Но оно делает рубль привлекательным инвестиционным объектом.

Интерес к рублю обусловлен и жесткой монетарной политикой Банка России. Ключевая ставка, равная 7 процентам при инфляции, чуть превышающей 4 процента, может классифицироваться исключительно как завышенная. Мы живем в уникальной стране, где проценты по депозитам полностью покрывают инфляционные потери. Банк России борется за устойчивость национальной валюты и побеждает в своей борьбе.

Фото: iStock
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Так что указанные ориентиры валютных курсов - и достижимы, и в достаточной мере обоснованы.

Что касается рисков, то их три. Во-первых, мощное падение нефти. Несмотря на то, что рискованным падение станет при стоимости барреля ниже 40 долларов, подобное развитие событий исключать не стоит.

Другое дело, падение нефти хоть и может оказаться масштабным, вероятно, состоится не в перспективе ближайших месяцев. Катастрофа на саудовском НПЗ отобразила силу ценовых потрясений, способных возникать в периоды недостатка предложения. Но современный нефтяной рынок - это рынок со стремительно растущей долей высокотехнологичной добычи и экспорта.

Технологии получили сильнейший стимул для развития. Даже в случае низкой рентабельности сланцевой добычи она теперь становится страховкой на случай форс-мажора. Рост мощностей гарантирует давление на нефтяные котировки вниз на горизонте уже ближайших месяцев.

Второй риск - усиление антироссийских санкций. Как и в случае с нефтью, риск условный или отложенный. Наиболее болезненным для России и рубля может быть запрет в том или ином виде на владение иностранцами российским долгом. Это способно вызвать бегство спекулятивного капитала.

Фото: iStock
Доллар и евро на грани падения ниже важных психологических отметок

Третий риск наиболее реалистичен. Это глобальная фондовая коррекция. Его актуальность в объективной дороговизне американского, европейского, японского фондовых рынков, а также в близкой к критической закредитованности этих экономик. Если перегретость рынков приведет к жесткой просадке, с рублем это сыграет злую шутку. Поскольку потребуются доллары и евро для покрытия глобальных маржин-коллов, а выводиться деньги будут в том числе и из "тихих гаваней", к которым сегодня относится наш фондовый и валютный рынок. Однако и этот риск сейчас отложен во времени, поскольку крупнейшие центробанки планеты смягчают денежно-кредитную политику, увеличивая ликвидность.

В остатке, мы не может утверждать, что рубль полностью защищен от ослабления. И основной риск для него - коррекция мирового фондового рынка. Но рублевые риски - все же не в повестке ближайших недель или месяцев. Тогда как процентные и долговые показатели отечественной валюты продолжают настраивать на ее дальнейшее укрепление.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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