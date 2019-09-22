В кризис спрос на самогон растет, а сейчас он минимальный, поскольку люди имеют средства на качественный алкоголь, делают вывод эксперты Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. И предлагают ввести новый индекс экономического кризиса - Индекс производства самогона.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что речь должна идти не о самогоне, а о крепком алкоголе. А опрашивать надо не горожан, а селян.

В России, уверяют эксперты Финуниверситета, потребление самогона сокращается, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (есть в "РГ"). Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране. "По мере нарастания экономических трудностей, - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец, - население старается перейти на более дешевую продукцию собственного производства или "левый" алкоголь. И рост потребления последних означает снижение доходов граждан. И наоборот".

Вадим Дробиз: 2018-2019 годах продажи легального крепкого алкоголя росли, значит, дела в стране идут неплохо

По словам ученого, анализ исследования показал, что в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентам известны примеры самогоноварения. И еще одному проценту известны случаи торговли им. "То есть за последний год производство самогона и объемы торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей - в рамках статистической погрешности. Поэтому можно говорить о стабильности стандартов качества. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан", - добавил Зубец. И сообщил: институт вводит новый индекс экономического кризиса - Индекс производства самогона.

Как вам это?

Компетентно

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА):

- Сегодня в России в год потребляется где-то 1,1 миллиарда литров легального крепкого алкоголя и 650 миллионов литров нелегального кустарно-суррогатного. Примерно 45 миллионов россиян могут позволить приобретать крепкие напитки в легальном секторе, а 20 миллионов их в нелегальной рознице по цене от 50 до 100 рублей за литр.

Алкоголь - действительно определенный барометр экономического благополучия в стране. Согласен, что его продажи отражают благосостояние населения. Если у людей есть лишние деньги, они купят хороший алкоголь. Так вот: в 2018-2019 годах продажи легального крепкого алкоголя росли, и это свидетельство, что дела в стране идут неплохо. И если вводить индекст, то крепкого легального алкоголя.

Что касается самогона, то это особый сектор. В России есть люди, которые сами его, потому что им это нравится. Я их называю творческими самогонщиками.

Но в основном самогон, конечно же, потребляют люди с низкими доходами в сельской местности. Они в год выпивают около 200 миллионов литров. И для того чтобы получить более или менее объективные данные о потреблении именно самогона, надо обращаться к жителям сельской местности. Жителей больших городов вряд ли целесообразно спрашивать о самогоне.