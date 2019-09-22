Фестиваль сериалов "Пилот" раздал призы

В Иванове завершился второй фестиваль сериалов "Пилот". За выходные зрители, гости и жюри отсмотрели 17 пилотных серий новых проектов и выбрали победителей. Прежде чем их назвать, зафиксируем, что фестиваль становится важным событием для индустрии, не говоря уже о том, что он единственный в своем роде.

Многие отмечали, что уровень по сравнению с прошлым годом возрос. Президент фестиваля Валерий Тодоровский вдохновлен всем происходящим и с помощью генерального продюсера "Пилота", актрисы Светланы Дрыги и ивановского "киногубернатора" Стаса Воскресенского (такое народное звание подчеркивает любовь главы области к кино) собирается делать все возможное, чтобы развивать фестиваль и дальше. Программный директор "Пилота" Егор Москвитин также приложил все усилия, чтобы было из чего выбирать в этом году, и уже думает о проектах на будущее.

Итак, лучшим пилотом, по мнению зрителей, которые отдельно голосовали за каждый проект, стал сериал "Родительский комитет" канала СТС. Он рассказывает о том, как отпетый школьный хулиган вырос, вопреки ожиданиям педагогов, не опустился, нашел себе хорошую работу, и теперь у него подрастает собственный сын. В семье сложилась ситуация, когда он вынужден привести своего сына, которому хулиганство передалось по наследству, в ту самую школу, которую окончил сам. Более того, ему предстоит войти в родительский комитет, в котором, как и положено, одни мамочки. Главную роль в фильме исполнил Александр Ильин. Он же на "Пилоте" получил приз как лучший сериальный актер.

Жюри, в состав которого вошли в этом году шоумен и продюсер Сергей Светлаков, актер Юрий Колокольников, режиссер Александр Велединский, глава компании "Экспоконтент" Александра Модестова и журналист Ксения Болецкая, назвали лучшим пилотом первый эпизод сериал - "Спи со мной" - проект компании Александра Цекало "Среда". Снявший его Владимир Ракша награжден как лучший режиссер. По сюжету, девушка-следователь ловит опасного маньяка по прозвищу Скульптор. Своих жертв он замуровывает в собственные творения. Однако понять, что творится в голове у преступника, она не может. Ей советуют специалиста, который с помощью необычного прибора может проникать в сны людей, при этом их подсознание выдает ему нужную информацию. В фильме снимались Светлана Устинова, Артем Быстров, Ксения Кутепова и другие.

Награду как лучшей актрисе на фестивале присудили Евгении Брик за роль в сериале "Дети". Она сыграла женщину, которая для того, чтобы завести ребенка, с согласия мужа, решилась пойти на странные меры, привлекая ко всему происходящему ближайших друзей семьи.

И, наконец, приз "За лучший сценарий" получил сериал "Колл-центр". Новый проект Натальи Меркуловой и Алексея Чупова способен шокировать каждого зрителя. По сюжету, офис захватили террористы, и все сотрудники, оказавшись в заложниках, вынуждены исполнять довольно странные желания "папы" и "мамы" - так себя называют преступники.

Подробнее об этих и других сериалах, в частности, о том, где и когда их можно будет увидеть, "РГ" напишет в ближайшее время.