Генетики просят о моратории

Письмо с просьбой об установлении моратория на применение технологий генной инженерии на эмбрионах человека в министерство здравоохранения России и Российскую академию наук готовит группа генетиков во главе с директором "Медико-генетического центра имени академика Бочкова", главного внештатного генетика Минздрава России Сергеем Куцевым.

- Результаты таких экспериментов могут отразиться не только на ребенке, рожденном из эмбриона, геном которого подвергся редактированию, но и на его потомках, - объясняет свою позицию Сергей Куцев. - Вмешиваться в геном половых клеток недопустимо, эти эксперименты аморальны.

Поводом для тревоги главного генетика минздрава стали сообщения о том, что проректор по научной работе Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, доктор наук, молекулярный биолог Денис Ребриков сообщил о готовности сделать так, чтобы у семейной пары, в которой оба супруга страдают тугоухостью, родить слышащего ребенка.

Сложность вот в чем. У обоих потенциальных родителей глухота наследственная. Способность воспринимать звуки зависит от конкретного гена, а тут он и у отца, и у матери "неправильный". Поэтому их ребенку просто не откуда будет взять нужный ген.

Для решения этой проблемы Денис Ребриков предлагает использовать метод ЭКО и внести в геном эмбриона небольшую правку, убрав из гена мутацию, приводящую к проблемам со слухом. Технически это сделать не слишком сложно.

На первый взгляд все выглядит логично и вселяет оптимизм. Однако генетики бьют тревогу.

- Нужно задать вопрос: кто будет нести ответственность не только перед ребенком, который появится на свет в результате эксперимента, но и перед его потомками, - разъясняет свою озабоченность Сергей Куцев. - Биологи предлагают вмешаться в геном несоматических, половых клеток. Мы же успешно работаем как раз с соматическими клетками и лечим заболевания, избавиться от которых раньше было невозможно. Тут разница вот в чем: если мы вдруг допустим ошибку, она затронет только нашего пациента. Если же ошибка будет допущена при работе с несоматическими (половыми) клетками, она может потом самовоспроизводиться в последующих поколениях. Причем как именно она отразиться на организмах этих людей, предсказать невозможно.

У этой ситуации есть еще один тонкий момент: сейчас ни у кого нет никаких формальных оснований запретить Денису Ребрикову провести эту, возможно, спасительную манипуляцию. Он не нарушает ни одного закона. И пока единственное, что может его остановить - осуждение коллег. Но это механизм моральной ответственности, а не юридической. В случае успеха "метод Ребрикова" может принести его автору и славу, и успех. Но если что-то пойдет не так, никаких претензий к нему предъявить никто не сможет.

Сергей Куцев считает, что ставки в этой игре слишком высоки и профильное министерство обязано сделать все, чтобы остудить слишком горячие головы. Письмо с просьбой о введении моратория на клиническое применение технологии геномного редактирования к эмбрионам человека будет направлено в ведомство в ближайшие дни.