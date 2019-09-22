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22.09.2019 09:47
Рубрика: Спорт

Глава UFC раскритиковал дату боя между Альваресом и Ковалевым

Текст: Максим Домчев

Глава UFC Дана Уайт выразил недовольство проведением 2 ноября боксерского поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

На эту же дату, но намного раньше, был назначен турнир UFC в Нью-Йорке, главным событием которого станет поединок между плохими парнями организации Нэйтом Диасом и Хорхе Максвидалем, сообщает Mmafighting.

Фото: REUTERS
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По всем раскладам получается, что главные события в Лас-Вегасе и Нью-Йорке начнутся примерно в одно время. По мнению Уайта, организаторы боксерского поединка сильно рискуют.

"Думаю, что они безумные, раз хотят провести свой бой в одно время с нами, - считает Уайт. - Хотя есть вариант, при котором обе организации смогут быть довольны. Недавно мы уже договорились, и бой Тайсона Фьюри состоялся после того, как подрались Джастин Гэтжи и Дональд Серроне. Если они правильно рассчитают время, то это может сработать. Если же они проведут главный бой в одно время с нашим, то они чокнутые".

Уайт имеет ввиду, что организаторы обоих мероприятий при грамотном решении смогут собрать неплохие деньги за платные трансляции. Если же бои пройдут в одно время, то обе стороны от этого сильно пострадают.

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