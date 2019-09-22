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22.09.2019 18:15
Рубрика: Власть

О школьной и здоровой пище

Горячее питание в начальной школе станет обязательным по всей России
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Впервые в истории России в законодательстве может появиться понятие "здоровое питание". В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет его основные принципы. Именно в соответствии с ними должно быть организовано питание в школах. Особо подчеркивается - школьников младших классов в обязательном порядке нужно обеспечить горячим питанием. И, конечно, не за счет родителей.
Продажа газировки в школахзапрещена, но найти ее для детей не проблема. Фото: AP Продажа газировки в школахзапрещена, но найти ее для детей не проблема. Фото: AP
Продажа газировки в школахзапрещена, но найти ее для детей не проблема. Фото: AP

Авторами инициативы стали главы верхней и нижней палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Пакет поправок вносится в два федеральных закона - "Об образовании в РФ" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Правительство документ уже поддержало с учетом ряда замечаний, которые рекомендуется исправить в рамках второго чтения.

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Законопроект устанавливает особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Документ уточняет понятия качества пищевой продукции, характеристики безопасности, пищевой ценности.

В силу разнообразия рациона школьников и возможности аллергии на уровне федерального закона законодатели решили отразить лишь общие требования. В частности, прописали, что в рационе учеников начальных классов обязательно наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. При этом "абы чем" ребенка кормить будет нельзя: должны учитываться требования СанПиНа по детскому питанию - нормы потребления основных видов пищевой продукции, обеспечения энергией, пищевыми веществами, массы порций.

Специалисты бьют тревогу: молока школьники пьют меньше нормы на 20 процентов, едят творога - на 40, рыбы - на 50 процентов

Кто за все это заплатит? В финансово-экономическом обосновании уточняется, что речь идет об "организации одноразового бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях". Бесплатном - для родителей. Источником финансирования будут бюджеты регионов, которым на эти цели могут предоставляться субсидии из федерального бюджета. Разработчики приводят расчеты: в учебном сезоне 2018-2019 годов организация горячего питания потребовала бы 20 млрд рублей. Здесь использованы данные минпросвещения, согласно которым средняя стоимость завтрака одного обучающегося в данный период составила 46,46 рубля, обеда - 66,63 рубля. При этом средняя стоимость одноразового горячего питания на ребенка с учетом вышеозначенных требований СанПиНа составила бы 75,79 рублей.

Пока что далеко не все дети едят горячее в школах. Дело в том, что регионы сами решают, кого чем кормить. В апреле в Госдуме приводились данные, что даже льготники охвачены одноразовым горячим питанием только на 64%. При этом почти половина родителей дает детям в школу домашнюю еду. Большинство детей берет с собой в школу сухой перекус и снеки, горячее питание носят лишь 9% детей. По мнению экспертов, это свидетельство кризиса системы социального питания. В пояснительной записке указано, что в структуре выявленных заболеваний среди детей первое место занимают болезни органов пищеварения.

Макаронов дети едят на 35 процентов больше нормы, сахара - на 15, сладостей и булочек - на 23. Углеводов избыток, белка не хватает

"Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - уверен один из инициаторов документа, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Поэтому необходимо закрепить основные принципы здорового и безопасного питания, четко прописать обязательность горячих блюд в рационе детей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пояснила, что теперь на всей территории страны школьников должны кормить по СанПиНам. При этом органы региональной власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в них. Родители смогут проконтролировать детское меню: для этого предполагается обязательное размещение такой информации на сайтах образовательных учреждений. "При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания", - уточнила Яровая.

Правительство поддержало документ - его глава Дмитрий Медведев и сам подчеркивал важность темы, выступая в Госдуме с отчетом в апреле. "Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит, у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание", - заявил тогда премьер.

Большинство детей берут с собой в школу сухой перекус и снеки. Фото: iStock
Мнение

Что в тарелке?

Закон об обязательном и качественном горячем питании в начальной школе действительно назрел, уверены опрошенные "РГ" эксперты. Сегодня многие регионы субсидируют питание школьников, но единой логики на федеральном уровне нет. К примеру, Москва, Чукотка, Республика Коми нашли средства бесплатно кормить абсолютно всю "началку". В Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Тюмени, Тверской области и некоторых других субъектах все родители получают скидку до 50 процентов на оплату питания малышей. Однако в большинстве регионов ситуация иная - бесплатно в школе едят только льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей. И даже на эти цели зачастую средств местных бюджетов не хватает. Доходит до того, что одни дети получают только кашу, другие - за которых платят родители, - котлеты с гарниром. - Законопроект существенно увеличит доступность горячего школьного питания. Также в нем прописаны условия его организации, требования по безопасности пищи, процедуры контроля. Это должно повысить качество питания детей, - считает директор ФИРО РАНХиГС Максим Дулинов. По его мнению, законопроект заработает, только если в нем прописать две важные вещи. Во-первых, необходимо разработать прозрачную методику расчета с учетом территориальной привязки, определить нормативы затрат на школьный рацион. Потому что сейчас, по данным Росстата, стоимость одноразового горячего питания одного ученика в день - 75,79 рубля, а в реальности в тарелке у ребенка может остаться не более половины от этой суммы. И второе - необходимо четко зафиксировать: какие средства и из каких бюджетов приходят в школу на питание детей, является ли оно бесплатным для родителей.

Фото: iStock
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Специалисты бьют тревогу: молока и кисломолочных продуктов школьники едят меньше нормы на 20 процентов, творога - на 40, рыбы - на 50, свежих овощей и фруктов - на 34. Зато норма макаронных изделий превышена в среднем на 35 процентов, сахара - на 15, кондитерских изделий - на 23. Углеводов - избыток, а белка, минеральных веществ и микроэлементов ребята недополучают. Если он проводит в школе большую часть дня, то согласно санитарным нормам должен получать здесь 60-70 процентов необходимой ему пищи. Как рассчитывают субсидии на питание школьников в регионах? Здесь, как показывает мониторинг Института отраслевого питания, полная неразбериха. В большинстве регионов просто берут цифры прошлых лет и корректируют их в соответствии с новыми бюджетными условиями. К примеру, в начале года решение об отмене бесплатных завтраков для всех учеников начальной школы приняли во Владимире. Причина? В 2019 году региональная субсидия на питание учеников 1-4-х классов оказалась почти в три раза меньше, чем в прошлом, - около 43 млн руб. Собственных средств у города не хватило. Власти нашли возможность обеспечить бесплатными завтраками или обедами учащихся "началки" из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Всем остальным смогли компенсировать лишь половину стоимости школьного завтрака.

- Обеспечить горячее питание абсолютно всех детей в начальной школе - это очень ощутимая целевая помощь российским семьям. Но без поддержки федерального бюджета регионы не справятся, - считает президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. - По нашим расчетам, потребность в такой поддержке составит минимум 37 млрд руб, если средства будут выделяться только на закупку продуктов. Если же помогать субъектам РФ оплачивать вдобавок к продуктам услуги по организации питания - оплату труда поваров, расходы на перевозку, хранение, уборку, - то сумма вырастет до 55 млрд руб. И это все без учета регионов-доноров.

Откуда такие цифры? В основе предложенной методики - размер минимального прожиточного минимума для детей. Он установлен для каждого региона. И 50 процентов заложенных в нем средств - это деньги на продукты. Если посчитать, что завтрак в школе (согласно СанПиНам) - это 20-25 процентов всего рациона ребенка, а обед - 30-35 процентов, в итоге выходит сумма, которую школа может потратить на продукты. По мнению экспертов, такая методика позволит учесть уровень цен в каждом субъекте, ежегодно проводить индексацию и делать прогноз потребности. Но это только один из возможных вариантов. Законопроект также поддержали в министерстве просвещения. "Законодательное закрепление основных принципов организации горячего питания позволит структурировать работу в регионах, - сказали "РГ" в ведомстве. - Сейчас министерство изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны".

Подготовила Ксения Колесникова

Эксперимент

С 1 июля вся мэрия Сургута перешла на питание школьными обедами и завтраками. Кормит чиновников тот же комбинат, что поставляет еду в школы города. Акция не разовая - подписан постоянный контракт с поставщиком школьных обедов. Мэрия полностью отказалась от услуг своего управления, кормившего чиновников раньше. Их меню и детей теперь полностью одинаковое. Конечно, объем порции чиновники могут увеличить, а вот приготовлены блюда из одних продуктов. Работники комбината питания не позволяют себе расслабляться, зная, что такой же обед будет есть и мэр города. О результатах нововведения "РГ" решила спросить у главы Сургута Вадима Шувалова лично.

- Считаю, что мы поступили правильно. Во-первых, таким образом контролируем качество питания учеников города. А это - их здоровье и успеваемость на занятиях. Во-вторых, по предварительным подсчетам, мы получим экономию порядка семи миллионов рублей в год. Немалые средства, которые можно будет направить на городские программы. Сейчас мы внимательно следим за тем, как идет этот эксперимент. И пока нас все устраивает. Все вкусно, питательно.

Как отмечают в мэрии Сургута, учебный год только начался, поэтому, если чиновники заметят, что надо подкорректировать меню или увидят, что страдает качество продуктов, оперативно повлияют на комбинат питания школьников.

Подготовила Елена Мационг, Сургут

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