Госдума готовит к третьему чтению проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающих наказание за добычу редких животных. Лишние годы прибавят статье тяжести, а значит, и у правоохранителей появится больше возможностей. Например, можно будет шире проводить секретные операции против браконьеров.

Краснокнижные животные получат дополнительную юридическую защиту, за их отстрел и даже перепродажу злоумышленники получат реальные и немаленькие сроки заключения. Фото: РИА Новости

Как отмечают эксперты, ущерб даже от одной контрабандной операции браконьеров может превышать десятки, а то и сотни миллионов рублей. К примеру, если из страны контрабандой вывозятся крупные партии дериватов, частей редких животных: амурского тигра, бурых и гималайских медведей, изюбров и других, то вред крайне высок.

В прошлом году в результате спецоперации Дальневосточной оперативной таможни и Управления ФСБ по Приморскому краю была пресечена попытка контрабандного вывоза в Китай по льду озера Ханка крупной партии дериватов, включающей в себя части пяти особей амурского тигра, 867 лап бурых и гималайских медведей, хвосты изюбров и оленей, 56 кг высушенного жира и семенников лягушек. Оценочная стоимость только медвежьих лап составляет 55 миллионов рублей. По данным спецслужб, перехваченная партия является лишь частью приготовленного к контрабанде ценного товара.

Подобные преступления, как правило, совершаются группой лиц: браконьеры, скупщики и контрабандисты действуют заодно. С ними подчас объединяются нечистоплотные работники заповедников и охотничьих хозяйств.

Вместе с тем действующая редакция соответствующей статьи УК не позволяет привлечь таких лиц к ответственности, соразмерной тяжести совершенного ими преступления. Поэтому правительство страны внесло в Госдуму проект поправок в статью 258.1 УК, наказывающую за незаконную добычу особо ценных животных.

"Наказание по статье 258.1 УК усиливается таким образом, что предусмотренные ей деяния будут относиться к преступлениям средней тяжести и тяжким, - сказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Это в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности данных преступлений, а также позволит проводить полноценный комплекс оперативно-разыскных мероприятий и в случае необходимости избирать меру пресечения в виде заключения под стражу".

Теперь преступления, предусмотренные статьей 258.1 "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных...", будут относиться к преступлениям средней тяжести и тяжким.

Так, повышаются до 4 лет максимальные сроки лишения свободы за незаконную добычу и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Если кто-то воспользовался служебным положением или похвастал в интернете результатами своих браконьерских похождений, срок вырастет до 5 лет.

Членам же браконьерских банд будет грозить до 8 лет лишений свободы.

Покупка или продажа через интернет животных из Красной книги тоже преступление, срок за это в УК увеличат до 5 лет.

"Предложенные изменения по усилению ответственности и уточнению квалифицирующих признаков позволят усовершенствовать меры по пресечению преступлений в сфере охраны редких, исчезающих видов животных и применять к преступникам соразмерное содеянному наказание", - отметил Павел Крашенинников.

Проверка слуха

В минприроды опровергли информацию о пересчете стоимости всех охотничьих ресурсов России, в результате чего они подорожали в 400 раз.

Таким образом, информация, заявили "Российской газете" в министерстве, прозвучавшая ранее в СМИ, не является корректной.

"При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год была допущена техническая ошибка, связанная с единицами измерения и их разрядностью, вследствие чего были опубликованы неверные сведения о стоимости, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом", - пояснила пресс-секретарь главы ведомства Наталья Хлопунова.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Юлия Кривошапко

И добавила, что в настоящее время минприроды направило в Росстат уточненные сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменений в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год.

Оценка стоимости особи каждого вида охотничьего животного является заградительной мерой, штрафом, который должен возместить причиненный вред за убитое животное, напомнил научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.

"Расчет цены животного подразумевает под собой стоимость того, во сколько обойдется его вырастить, - уточнил он. - Такая величина является во многом эфемерной, непонятна методика расчета и его обоснованность, но она преследует цель отпугнуть браконьеров и других любителей отстрела диких животных".

Говоря о необходимости экономической оценки как способа защиты имеющихся лесных угодий, эксперты приводят в пример получивший распространение за рубежом термин payment for ecosystems services. Он означает необходимость вкладывания средств в сохранение природной экосистемы для получения симметричной отдачи от нее.

Соответственно, учет не только животных ресурсов, но и природных ископаемых, который ведет минприроды, является необходимым этапом для оценки ущерба, наносимого российской экосистеме.

Ранее, в конце прошлой недели, СМИ сообщили о корректировке Минприроды России оценки стоимости 21 вида охотничьих животных, которая увеличилась с 0,6 миллиарда рублей в 2017 году до 267 миллиардов в прошлом году. Таким образом, стоимостная оценка всех охотничьих животных в России повысилась в 400 раз. Приводимая методика заключалась в умножении таксы компенсации за незаконно убитое животное, умноженное на поголовье этого вида.