Интернет-банк ВТБ оказался недоступен для пользователей

Интернет-банк и мобильное приложение ВТБ в воскресенье, 22 сентября, оказались недоступны для пользователей.

При попытке входа в мобильное приложение клиенты ВТБ видят сообщение: "В настоящее время система находится на профилактике, попробуйте зайти позднее".

Пользователей ВТБ-онлайн информируют, что сайт сервис временно недоступен. "Мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что ВТБ-онлайн станет еще удобнее".

Возобновить доступ пользователей к сервисам в ВТБ обещают после 15:00 по московскому времени.