Как работается госслужащим в новом 42-этажном здании в "Москва-Сити"

Раньше представить, что рабочий кабинет министра может быть типовой комнатой без изысков, а сам он может сидеть на том же стуле, что и рядовой подчиненный, было просто невозможно. Но это стало реальностью в новом здании правительственного комплекса в "IQ-квартале". Корреспонденты "Российской газеты" отправились туда, чтобы увидеть все своими глазами.





Вход по отпечатку пальца - это удобно: он всегда при себе

Деловой центр "Москва-Сити" принял свыше 4,5 тысячи чиновников. В 42-этажную башню на Пресненской набережной переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязь и подведомственные Минэкономразвития Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт.

До конца года здание правительственного комплекса также станет постоянным офисом для Межрегионального бухгалтерского управления Федерального казначейства, рассказали "Российской газете" в Минэкономразвития.

Об идее переезда чиновников в "Москву-Сити" стало известно в июне 2017 года. Главы нескольких министерств озвучили ее премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они просили переместить ведомства в единый комплекс, апеллируя к тому, что это позволит повысить эффективность работы органов государственной власти, сократить расходы на содержание и сформировать положительный имидж российского чиновника. Председатель правительства инициативу поддержал и поручил организовать переезд до конца 2019 года. Куратором процесса стало Минэкономразвития.

Башня, где теперь располагаются государственные ведомства, находится на 11-м участке ММДЦ "Москва-Сити". Место оживленное - центр столицы. Рядом Пресненская набережная, Кутузовский проспект, Садовое и Третье транспортное кольца. Автотрафик здесь напряженный, поэтому пользоваться машиной тем, кто спешит на работу, практически бессмысленно. Дополнительный фактор - стоимость парковки 380 рублей в час. Но альтернатива есть. Точнее, даже две: метро и Московское центральное кольцо (МЦК) - линия столичного железнодорожного пассажирского транспорта, интегрированная с "подземкой". От станции метро "Международная" до бизнес-центра дорога занимает около двух минут ходьбы. Столько же - от станции МЦК "Деловой центр".

Накануне переезда сотрудников спросили, хотят ли они переезжать. 65 процентов ответили "нет". Но уже спустя месяц результаты были почти прямо противоположные - ровно 75 процентов сказали, что им все нравится

Распорядок работы государственных служащих после смены локации практически не изменился. Рабочий день у большинства по-прежнему начинается в 9 утра. В это время пространство вокруг "IQ-квартала" напоминает муравейник и по плотности "белых воротничков" на один квадратный метр вполне может соперничать с Уолл-стрит. Проход в здание, где сидят госведомства, по электронным пропускам. Внутри можно перемещаться по ним же или по отпечаткам пальцев. "Когда мы сюда только заехали, всем желающим предложили сдать отпечатки, - рассказывает пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. - Те, кто не захотел, пользуются карточками. Но в принципе отпечаток - это удобно: всегда при себе, потерять просто невозможно".

Новое офисное пространство, в котором разместились чиновники, почти в два раза меньше тех площадей, которые министерства занимали раньше. Но благодаря более рациональной организации помещений тесноты не чувствуется - панорамные окна пропускают много света. У госслужащих по два монитора - это позволяет сократить использование бумаги до минимума.

На столах у многих самоспасатели - комплекты средств индивидуальной защиты. Время от времени в здании правительственного комплекса проводят тренировочную эвакуацию на случай пожара. Разумеется, с полной "выкладкой".

Не каждому чиновнику "аквариум" по рангу

"Коридоры власти" в новом офисном пространстве выглядят непривычно - большая часть площади отдана под формат оpen space. Кабинеты можно пересчитать по пальцам. Стены у них опять же прозрачные, хотя прикрываются жалюзи.

"Аквариумы" полагаются руководителям не ниже ранга директора департаментов.

Собственные стандартные кабинеты есть у заместителей министров и самих глав ведомств.

Чиновники двух последних категорий сидят на отдельных этажах: на 39-м - замы, на 40-м - министры. Хотя "небожителями" их можно назвать лишь условно. Отдельный кабинет и наличие служебного автотранспорта, конечно, выделяет управленцев из числа прочих сотрудников. Но, например, мебель и оргтехника у обычных клерков и руководящих персон одинаковая: стандартная, хотя и недешевая.

На всех этажах здания правительственного комплекса есть переговорные с огромными экранами для презентаций и возможностью организации конференц-связи, принтерные, куда можно вывести на печать документ абсолютно с любого компьютера, гардеробные и складские помещения. Всем этим обитатели здания могут пользоваться без всяких ограничений. Например, чтобы забронировать переговорку, достаточно выйти на специальный внутренний сервисный портал и сделать пару кликов. Если все комнаты на данном конкретном этаже заняты, можно забронировать на другом: понятия "это наша территория, а это - ваша" здесь не существует. Ведомства пользуются офисным пространством сообща, а на отдельных этажах даже соседствуют друг с другом.

В электронной базе записаны номера всех сотрудников, работающих в здании. Если надо кому-то позвонить или понять, где сидит человек, чтобы прийти и пообщаться лично, проблем нет. Подобные ситуации возникают не только гипотетически, но и вполне реально имеют место быть.

"С управленческой точки зрения мне, например, было важно, чтобы люди с переездом в новый офис вышли из кабинетов и начали друг с другом общаться. Это реально получилось сделать", - говорит Сергей Климов, директор департамента организационного развития Минкомсвязи.

Накануне переезда по просьбе министра среди сотрудников проводили анкетирование, чтобы выяснить, хотят люди переезжать или нет, вспоминает он. Большинство - 65 процентов - ответили отрицательно. Основным аргументом "против" был как раз open space - это неорганичная для большинства людей организация рабочего пространства. Но уже в июне спустя месяц после переезда, провели такое же анкетирование. Результаты были почти прямо противоположные - ровно 75 процентов сказали, что им все нравится. Также сотрудники дали свои предложения по улучшению офисного пространства.

Прежде чем идти в столовую, загляните в веб-камеру: нет ли очереди

В плане быта чиновники с переездом точно ничего не потеряли. В высотке множество мест, где можно передохнуть в удобном кресле, выпить кофе. Помимо кухонь с микроволновками и холодильниками в здании есть столовая. Через внутренний сервисный портал можно посмотреть меню на день, а благодаря веб-камере даже понять, есть ли очередь. "Ланч чиновника" стоит 205 рублей, включая традиционный компот.

Для обитателей верхних этажей работает ресторан. Цены там, конечно, повыше, но и меню отличается. На первом этаже также работает масса кафе на любой вкус и кошелек.

Некоторые сотрудники сетуют, что в новое офисное пространство не разрешили перевезти кадку с любимой пальмой или дорогую сердцу картинку с ежиком. Стены в open space и правда девственно чистые - развешивание календарей, фотографий или даже пресловутых графиков повышения эффективности не приветствуется. Однако растения в кадках есть - об этом заранее позаботилась организация, занимавшаяся обустройством офисного пространства.

Здесь не говорят: в новом доме "уютнее", предпочитают - "рациональнее"

"Здесь все устроено гораздо рациональнее, чем в том здании, которое Минкомсвязь занимала раньше", - делится наблюдениями Климов.

Централизована IT-поддержка. Обсуждается возможность централизации и некоторых других функций. В том числе документооборота, кадровых функций. Это, по словам Климова, позволит каждому министерству и ведомству сократить расходы на эти цели. "В идеале задача - безболезненно избавиться от тех функций, для которых не требуется специфических знаний и навыков сотрудников", - поясняет Климов.

По планам правительства, здания, которые освободили министерства и ведомства (по информации Минэкономразвития, это 133 тысячи квадратных метров), будут вовлечены в рыночный оборот. Их рассчитывают продать с открытых аукционов. Реализацией зданий займется "Дом.рф" (Единый институт развития в жилищной сфере).

Решением профильной правительственной комиссии площади уже переданы этой организации.