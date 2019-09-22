Китай - США: война без победителей

В октябре, вскоре после празднования 70-летия образования КНР, в Вашингтоне состоится уже 13-й по счету раунд китайско-американских переговоров, посвященных торгово-экономическим трениям. Так мягко называют экономическую войну, которую США развязали против Китая в 2018 году и длящуюся уже полтора года. США отложили на две недели планировавшееся на 1 октября очередное повышение таможенных пошлин. Одновременно с этим Китай вывел из-под ограничительных мер ряд категорий американских товаров. Диалог идет, но как обстоят дела с экономикой Китая?

Несмотря на повышение таможенных пошлин и прочие ограничения со стороны США, рост ВВП Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 6,3 процента в годовом выражении (6,6 триллиона долларов). Рост не оказался ниже прогнозируемой правительством Китая в марте этого года планки на уровне около 6 - 6,5 процента. Это минимальный показатель для КНР за последние два десятилетия, однако он остается впечатляющим по сравнению с другими экономиками мира.

На внутреннее потребление Китай делает ставку, как на основу стабильности национальной экономики и независимости от внешней конъюнктуры. За первые восемь месяцев объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 26,22 триллиона юаней, увеличившись на 8,2 процента по сравнению с прошлым годом. Стимулом роста розничных продаж является онлайн-торговля и торговля в сельской местности. Увеличение дохода сельских жителей укрепляет их покупательную способность.

Китай принял ряд мер по стимулированию экономики. Чаше всего в названии таких мер содержатся термины "высокие технологии и инновации" и "политика реформ и открытости". Переход к "новой инновационной экономике", к новому этапу промышленной революции, связанной с искусственным интеллектом, большими данными, интернетом вещей, роботизацией промышленности и т. д. займет у Китая, по разным оценкам, 10-15 лет. Основой для инновационного развития страны являются инвестиции - их объем продолжает стабильно расти.

Согласно статистике министерства торговли КНР, за первые 8 месяцев открыто более 27 тысяч компаний с участием иностранного капитала, а объем фактически использованных иностранных инвестиций составил 604 миллиарда юаней (около 85 миллиардов долларов) с приростом на 6,9 процента. А рост объема иностранных инвестиций в наукоемкой области составил 39,3 процента. При проведении реформ Китай придерживается принципа открытости внешнему миру. В сентябре Государственный комитет по делам развития и реформ КНР расширил число сфер бизнеса, открытых для внутренних и иностранных инвесторов. Этот список пересматривается ежегодно. Впервые в этом году список не делает различий между иностранными и внутренними инвесторами, что является важным шагом на пути к открытости внешнему миру. В соответствии с новым законом об иностранных инвестициях совершенствуется система обслуживания иностранных инвестиций. Китайский рынок акций становится все более привлекательным для иностранных инвесторов, поскольку в стране сохраняются устойчивые темпы экономического роста и открытости рынка капитала на фоне сложностей финансовых рынков других, в т. ч. развитых, стран.

Введены в эксплуатацию демонстрационная зона в Шэньчжэне и новый район Линьган пилотной зоны свободной торговли (ПЗСТ) в Шанхае, а также созданы еще 6 новых ЗСТ, в том числе Хэйлунцзянская, которая обещает стать фундаментальной платформой для стратегического взаимодействия нового уровня между Китаем и Россией. Эти меры обеспечивают комфортные и выгодные условия для инвесторов и стимулируют жизнеспособность рынка и скорость трансформации экономики в различных регионах.

Между тем, одним из главных столпов, на которых строится экономическое развитие Китая в новую эпоху, являются высококлассные местные и иностранные специалисты, которых Китай стремится всячески привлекать для работы в различных сферах и в сфере высоких технологий, в первую очередь. Согласно отчету Международной консалтинговой компании CBRE, в Китае беспрецедентное количество научных и технических специалистов - число выпускников в области науки и техники, инженерии и математики достигает 4 миллионов в год. Полностью решен вопрос персонала среднего уровня благодаря программе мотивации китайских студентов, прошедших обучение за рубежом, к возвращению на родину и работе на благо народа. Для высококлассных специалистов здесь созданы все условия для более быстрого, чем в других странах, продвижения по карьерной лестнице. Об этом заявили 37 процентов опрошенных иностранных специалистов. По этому показателю, согласно последнему опросу HSBC, Китай занимает второе место во всем мире, уступая лишь Индонезии (45 процентов). Кроме того, 41 процент опрошенных, работающих в Китае, имеет годовой доход более 100 тысяч долларов (среднегодовые доходы составляют 115 тысяч долларов). По этому показателю КНР занимает первое место в мире.

За первые 7 месяцев 2019 года суммарный объем китайского импорта и экспорта услуг достиг 3,09 триллиона юаней (около 448 миллиардов долларов), что на 3,2 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом китайский экспорт услуг вырос на 9,5 процента, а отрицательное торговое сальдо заметно снизилось. Согласно данным министерства торговли КНР, активный торговый баланс услуг США с Китаем в этой цифре составляет 38,8 миллиарда долларов - это 15 процентов от всего объема экспортируемых США услуг. По данному показателю Китай находится на первом месте в мире. Заместитель министра торговли КНР Цянь Кэмин на прошедшей в Нанкине (пров. Цзянсу, Восточный Китай) Конференции по глобальной торговле услугами 2019 года, организованной Институтом исследований при министерстве торговли КНР, заявил, что торговый потенциал услуг в ближайшее время улучшится, расширится и углубится торгово-инвестиционное сотрудничество в секторе услуг, глобальная торговля услугами превысит торговлю товарами и станет новым двигателем развития глобальной торговли. Китай сохранит свою осторожную монетарную политику "не слишком жесткой и не слишком свободной", сохраняя рыночную ликвидность на достаточно высоком уровне в 2019 году. Последнее сокращение обязательных резервов банков, которое вступило в силу в начале этой недели, высвободило около 800 миллиардов юаней (около 112,75 миллиарда долларов) и, как ожидается, обеспечит сохранение ликвидности на разумном уровне.

Этот шаг может также эффективно снизить затраты финансовых учреждений и снизить кредитную ставку для корпоративных заемщиков, которые помогают компаниям преодолевать трудности. На этой неделе ФРС США снизила процентные ставки. Однако Народный банк Китая не намерен повторять этот шаг, поскольку процентная ставка на денежном рынке уже находится на сравнительно низком уровне.

В то же время, чтобы поддержать экономику, ФРС США закачала в финансовую систему 75 миллиардов долларов в понедельник и вторник, что является первым подобным действием за последние 10 лет, направленным на борьбу с дефицитом ликвидности. Снижение процентных ставок ФРС повысит привлекательность китайских активов на финансовых рынках, поскольку процентная маржа между 10-летними суверенными облигациями в Китае и США в настоящее время самая масштабная с 2015 года.

По данным Государственной администрации по иностранным валютам КНР, в конце августа валютные резервы страны выросли до 3,11 триллиона долларов, что на 1,1 процента больше, чем в начале года. Призывы Дональда Трампа к американским корпорациям выйти с китайского рынка были проигнорированы. Через пять дней после его речи крупнейшая сеть супермаркетов Costco открыла в Шанхае свой первый магазин в континентальной части Китая. Также в Шанхае этим летом открылся первый магазин немецкой сети супермаркетов ALDI и популярный японский магазин товаров для дома Nitori. Таким образом, призывы к санкциям и уходу с рынка игнорируют не только иностранные, но и американские компании.

Очевидно, что, несмотря на двухлетнее снижение темпов роста, китайская экономика продолжает демонстрировать "плюсы и возможности". У Китая есть достаточная подушка безопасности и ресурсы для дальнейшего развития. Предстоит решить ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на общую социально-экономическую обстановку в стране. Однако системная экономическая работа продолжает активно вестись и демонстрировать позитивные результаты на среднесрочную и долгосрочную перспективы.