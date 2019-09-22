Серьезные игровые проблемы никак не отпускают одну из самых успешных хоккейных команд по количеству выигранных титулов за российский период. Магнитогорский "Металлург" после очередного поражения занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.

"Магнитка", возглавляемая бывшим главным тренером сборной России Ильей Воробьевым, в минувшие выходные уступила на своем льду казанскому "Ак Барсу" - 1:2. Это шестое поражение команды в последних семи матчах. Магнитогорцы с пятью очками в девяти встречах находятся на 11-м месте турнирной таблицы "Востока", опережая лишь хабаровский "Амур".

- По игре мы постепенно становимся лучше, но очков это нам не дает, - цитирует Воробьева пресс-служба ХК "Металлург". - Надо продолжать работать и становиться лучше. В "физике" мы тоже немного не дотягиваем. Матчи идут через день, с такой нагрузкой не всегда справляемся.