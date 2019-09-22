На вечер в театр "Сфера", посвященный 90-летию со дня рождения Екатерины Еланской, никто из культурных и театральных начальников не пожаловал. Зрители в конце вечера аплодировали стоя. Аплодировали не только замечательному вечеру-спектаклю; не только почти всей труппе театра, которая была задействована, и постановщику этой феерической истории Александру Коршунову, воздавали долг в первую очередь ей - основательнице театра Екатерине Еланской.

Александр Коршунов не только народный артист России и главный режиссер "Сферы" - он сын Еланской. Коршунов отмечал не просто юбилей основателя театра, но делал подарок своей маме, которая ушла от нас больше пяти лет назад. Поэтому вечер-спектакль был не только живой и настоящий, но очень теплый.

Как отметить юбилей театрального режиссера, основательницы театра? Коршунову пришла в голову удивительно простая, но от того еще более замечательная мысль: нужно объединить фрагменты из лучших спектаклей Еланской, прочесть ее любимые стихи, спеть любимые песни... И получилось два часа сплошного театрального удовольствия.

Как-то все удивительно правильно скомпоновано. Тут тебе и "Театральный роман", и "Степан Разин" Шукшина, и Мельников-Печерский, и "Доктор Живаго". Но это не выглядит как коллаж. Может быть, из-за того, что в спектакле много музыки, а может быть, потому, что все отрывки, как на стержень, нанизаны на судьбу самой Еланской, но все эти кусочки воспринимаются, как нечто абсолютно цельное. Я шел на вечер памяти, а увидел спектакль памяти. Настоящий, интересный спектакль.

Будет невозможно жаль, если представление окажется одноразовым. На мой взгляд, это абсолютно и прекрасно сделанный цельный спектакль, который может украсить афишу театра "Сфера". Коршунов, похоже, сам того не ведая, изобрел новый театральный жанр - эдакое "Избранное Еланской", и, мне кажется, его должны оценить как можно больше зрителей.

Еланская ставила спектакли не про сиюминутное, а про вечное. Что было по тем временам и смело, и очень здорово

Можно верить в мистику, можно не верить, но на этом спектакле-воспоминании у меня было абсолютно твердое убеждение, что Екатерина Еланская помогала сыну. Я вообще уверен, что наши родители, уходя, каким-то непостижимым для нас образом продолжают нам помогать и защищать нас.

Вечер 90-летия Еланской получился совсем домашний, без начальства, без тех, кого принято называть поразительным словосочетанием "медиаперсоны". С одной стороны, мило, конечно. Но с другой - отмечался не просто юбилей известного режиссера, но той, кто создала свой театр. Не просто метафорически создала, а буквально - новое здание театра, подобного которому не было и нет в Москве.

Екатерина Еланская начинала как актриса, потом ставила в разных театрах. Ее спектакли были абсолютно особенными и для людей моего поколения - знаковыми. Например, "Маленький принц" в театре Станиславского, где лучшую свою роль сыграла замечательная Ольга Бган. Или в том же театре - "Робин Гуд", спектакль был настолько прочно сделан и шел столь долго, что во Владимира Коренева, игравшего заглавную роль, влюблялись поколения матерей, потом их детей, потом детей детей... Еще "Вкус черешни" Агнешки Осецкой в "Современнике", в котором звучали песни Окуджавы...

Еланская ставила спектакли не про сиюминутное, а про вечное. Что было по тем временам и смело, и просто очень здорово. А потом она решила создать принципиально новый театр - театр "Сфера". Здание сродни цирку: зрители сидят вокруг арены-сцены, внутри которой происходит действие.

Ей был важен именно такой театр, она его пробила, что было невозможно по тем временам, и начала создавать свой, абсолютно уникальный репертуар. Например, поставила спектакль по прозе Мельникова-Печерского, сама написав инсценировку (она вообще инсценировки писала сама всегда). Или поэтический спектакль "Нездешний вечер", в котором известные актеры читали стихи. Или "Доктор Живаго"...

Все-таки зал и сцена не случайно были придуманы еще греками. Стоило ли менять? Но Еланская решила: стоит, будет иной театр. Разве не заслуживает она за это уважения?

Зрители всегда любили театр "Сфера", а театральная общественность, как и критики, относились... как бы сказать?.. недостаточно уважительно. И продолжают так относиться. Как и начальство. Александр Коршунов - чуть ли не единственный в Москве не худрук театра, а главный режиссер. Почему? Неясно...

Иногда мне кажется, что если бы у нас не было, любимого мной, канала "Культура", мы вообще бы позабыли свое культурное прошлое. Наш канал, конечно, отметил юбилей Еланской. А еще кто?..

Может быть, дело в экспериментальном зале? Я смотрю на это пространство как театральный режиссер и думаю: да, наверное, интересно было бы тут поработать для эксперимента. Но ведь в принципе такое пространство должно требовать совершенно иного актерского существования, чем привычный театр. А оно - тоже. И в лучших спектаклях. Например, в "Обыкновенной истории", которую всем рекомендую.

Все-таки зал и сцена не случайно были придуманы еще греками. Стоило ли менять? Но Еланская решила: стоит, будет иной театр. Разве не заслуживает она за это уважения?

Театр "Сфера" живет насыщенной жизнью, выходит много премьер, названия которых редко повторяют то, что идет в иных театрах. Живет, как и при Еланской, как бы вдали от театральной моды - модные режиссеры тут не ставят. Но главное, театр, как завещала Еланская - живой, говорящий о главном, о сущностном в человеке.

Юбилейный спектакль еще раз доказал это. За что и спасибо всем создателям.