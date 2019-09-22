Незадолго до заседания кассационной инстанции был задержан генеральный директор Ксеньевского прииска, которому принадлежит спорный актив, Егор Литуев. Уголовное дело против него возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). К счастью, Литуев отпущен на свободу под залог. А конца арбитражного разбирательства, кажется, не видно.
При этом Сергей Янучков в СМИ использует свои методы при описании бизнес-конфликта. В частности, в одном из региональных изданий он заявил о "жадности" Литуева, который передумал продавать актив за те деньги, о которых договаривались.
"В словах Янчукова есть, мягко говоря, лукавство, - говорит гендиректор Ксеньевского прииска Егор Литуев. - Он не может не знать о подписанном меморандуме и о цене, которую он должен был заплатить с учетом значительного дисконта. Действительно, когда мы поняли, что платить никто не торопится, была прописана неустойка, которую мы теперь и требуем. Логику Янчукова просчитать несложно - уж очень похожа она на желание уйти от сути, запутать дело".
Контрольная работа
Передергивание фактов - известный прием, если не хватает аргументов. Если бы такая стилистика оставалось в рамках полемики, это можно было бы объяснить запалом бизнесмена, который борется за ресурс. Но ведь и уголовное дело против Литуева, по данным СМИ, возбуждено по инициативе Янчукова: якобы Литуев в обход Янчукова вывел из компании 125 млн рублей. Журналисты из газеты "Наш регион - Дальний Восток" провели тщательное расследование всей истории итакинского конфликта. Из опубликованных документов следует, что мимо Янчукова и без его ведома эти деньги пройти не должны были. Подрядная компания, через которую якобы вывели деньги, работала по договору с прииском еще с 2014 года. Ровно с того момента, когда между ПАО "Ксеньевский прииск" (учредитель Виктор Литуев) и компанией "М7" (учредитель Сергей Янчуков) был заключен договор займа. То есть Виктор Литуев занял у Сергея Янчукова деньги. Под процент, разумеется. Но Сергей Янчуков включил в договор два обязательных параметра. Первое - заемщик был обязан назначить представителя заимодавца финансовым контролером в ПАО "Ксеньевский прииск". Второе - заемщик обязан согласовывать с заимодавцем годовой финансовый бюджет. Оба условия были соблюдены - финансовый контролер, назначенный Янчуковым, на прииске работал. Так как же Егор Литуев, обеспечивший контролеру Янчукова все условия для контроля, мог что-то похитить?
Колосс на глиняных ногах
На Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке в начале сентября, было объявлено, что компания "Мангазея" вложит до 13,6 млрд рублей в освоение месторождения Наседкино. Правда, эксперты рынка оценивают это месторождение менее оптимистично, ссылаясь на низкое содержание золотоносной руды. Есть ли смысл вкладывать такие огромные средства в столь рядовой объект? Но не подобную ли бизнес-методику опробовал Янчуков на другом объекте - месторождении Савкинское? Есть такое понятие "выборочная отработка" - это когда вся хорошая руда "высасывается", скажем, за два года. Показатели получаются красивые, но месторождение, рассчитанное на 20 лет работы, становится колоссом на глиняных ногах. В бизнесе это бег на короткую дистанцию. Все - ради сиюминутных внешних показателей.
Эксперты сомневаются: откуда у компании Янчукова достаточное количество оборотных средств, чтобы вложить их в проект? Похоже, расчет на привлечение средств коммерческих банков. Что же в таком случае помешало ему выполнить условия договора по Итаке?
Егор Литуев в одном из интервью сетовал: "Мы думали, что он может реализовать те бизнес-идеи, которые не могли реализовать мы, поскольку являемся средним бизнесом, а он декларировал себя как крупного игрока. Но все эти разговоры, к нашему сожалению, оказались ложью". Видимо, в ситуации с Итакинским месторождением Янчуков предполагал обойтись без денежных вливаний. Хоть своих, хоть привлеченных. Готовность заплатить за этот актив, о котором Янчуков периодически заявляет в СМИ, и реальная оплата - это две большие разницы. Как мы уже говорили, жонглирование обещаниями и фактами - узнаваемый прием.
Между Маниловым и Хлестаковым
В открытой международной базе данных Sedar при желании можно увидеть реальные экономические показатели компании. И как порой говорят бухгалтеры, аудиторы и сотрудники налоговых органов: цифры "не бьются".
В 2014 году в ходе пресс-конференции Янчуков с помпой заявил: "В горизонте 3-4 лет наш золотодобывающий бизнес войдет в десятку лидеров этой отрасли в России и будет составлять одну треть всего бизнеса группы компаний. Прогнозируемый уровень производства должен составить 5-7 тонн золота в год". Прошло пять лет. Региональное информагентство сообщает, что в 2019 году компания собирается добыть более 1,5 тонн золота. Ну а с выходом на проектную мощность месторождения Наседкино показатель может вырасти до 4 тонн. Аппетиты, как видим, уменьшились, а судя по данным отраслевого сайта, за последние три года уровень добычи ни разу не превысил 900 кг. Для справки: на Ксеньевском прииске за тот же период времени добыча каждый год превышала 1000 кг. Может, в этом секрет столь повышенного интереса к активу Литуева?
В том же отчете "Мангазеи" легко обнаружить, что размер накопленного убытка компании на конец 2018 года составил 277 млн долларов. А ее закредитованность превышает 70% при нормальном показатели для отрасли 40-45%. Весьма интересно будет посмотреть на новые данные кредитного бремени, которое неизбежно возрастет в связи с хорошо пропиаренным проектом Наседкино.
Хотелось бы назвать заявления Янчукова бизнес-планами, но на самом деле они больше смахивают на "маниловщину" или "хлестаковщину". Ну или просто стремление выдать желаемое за действительное. В любом случае напрашивается риторический вопрос: можно ли назвать успешным бизнесменом человека, который не доводит до конца свои бизнес-планы, манипулируя цифрами и показателями, и собирается реализовать небесспорный проект на 13,6 млрд заемных рублей?