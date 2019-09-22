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22.09.2019 16:03
Рубрика: Общество

Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов

Текст: Руслан Мельников
Автомобилисты не должны забывать о необходимости передвижения пешком. В противном случае им грозят серьезные проблемы со здоровьем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом напомнили специалисты в День отказа от автомобиля 22 сентября. Их рекомендации приводит ТАСС.

По словам врача-кардиолога и геронтолога Юрия Конева, сердечно-сосудистая система человека страдает, если он не не совершает необходимого количества шагов. Так молодежи рекомендуется проходить хотя бы 10000 шагов в день, пожилым людям 6000 - 7000 шагов, а людям преклонного возраста - 5000 шагов. И это вне зависимости от занятий человека.

Фото: iStock
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"Чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны", - отмечает Юрий Конев. Если же передвигаться преимущественно на машине, могут возникнуть такие проблемы, как избыточный вес, преддиабетное состояние, повышенное артериальное давление и ишемическая болезнь сердца.

Вице-президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Конов подтверждает пользу 10000 шагов, что соответствует примерно 90 минутам, проведенным на свежем воздухе. "Если вы три минуты идете - это снижает кровяное давление, пять минут - повышает настроение, 10 - улучшает творческое мышление, 15 - снижает уровень сахара в крови. 30 минут - помогает снизить вес. 40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит он. А 90-минутная прогулка позволяет отогнать депрессивные мысли и пробудить интерес к жизни.

По словам главного внештатного специалиста-терапевта департамента здравоохранения Москвы Владимира Тюрина, в отличие от пеших прогулок, которые благотворно влияют на сердце, вождение автомобиля в основном вызывает негативные эмоции. По его мнению, чем больше ходить пешком, тем лучше, но разумным ограничением будет максимальная дистанция в 10 километров.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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