Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов

Автомобилисты не должны забывать о необходимости передвижения пешком. В противном случае им грозят серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом напомнили специалисты в День отказа от автомобиля 22 сентября. Их рекомендации приводит ТАСС.

По словам врача-кардиолога и геронтолога Юрия Конева, сердечно-сосудистая система человека страдает, если он не не совершает необходимого количества шагов. Так молодежи рекомендуется проходить хотя бы 10000 шагов в день, пожилым людям 6000 - 7000 шагов, а людям преклонного возраста - 5000 шагов. И это вне зависимости от занятий человека.

"Чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны", - отмечает Юрий Конев. Если же передвигаться преимущественно на машине, могут возникнуть такие проблемы, как избыточный вес, преддиабетное состояние, повышенное артериальное давление и ишемическая болезнь сердца.

Вице-президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Конов подтверждает пользу 10000 шагов, что соответствует примерно 90 минутам, проведенным на свежем воздухе. "Если вы три минуты идете - это снижает кровяное давление, пять минут - повышает настроение, 10 - улучшает творческое мышление, 15 - снижает уровень сахара в крови. 30 минут - помогает снизить вес. 40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит он. А 90-минутная прогулка позволяет отогнать депрессивные мысли и пробудить интерес к жизни.

По словам главного внештатного специалиста-терапевта департамента здравоохранения Москвы Владимира Тюрина, в отличие от пеших прогулок, которые благотворно влияют на сердце, вождение автомобиля в основном вызывает негативные эмоции. По его мнению, чем больше ходить пешком, тем лучше, но разумным ограничением будет максимальная дистанция в 10 километров.