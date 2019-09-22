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Рубрика: В мире

Меланья Трамп не справилась с ножницами на открытии монумента Вашингтону

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию во время открытия монумента Джорджу Вашингтону после реставрации. Торжественная церемония проходила в центре американской столицы.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Супруге Дональда Трампа не удалось справиться с большими ножницами, которыми она вместе с другими участниками должна была перерезать праздничную ленту - ткань просто застревала между лезвиями. В итоге Меланья была вынуждена отдать ножницы стоящему рядом мужчине, пишет РИА Новости. Отметим, что кроме первой леди в церемонии также принимали участие ученики школ Вашингтона и чиновники.

Памятник Джоржу Вашингтону американского архитектора Роберта Миллса находился на реставрации с 2016 года. Высота облицованного мрамором гранитного обелиска - 169 метров. Монумент первому президенту США был воздвигнут в 1848-1884 годах между Белым домом и Капитолием.

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