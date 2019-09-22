Меланья Трамп не справилась с ножницами на открытии монумента Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию во время открытия монумента Джорджу Вашингтону после реставрации. Торжественная церемония проходила в центре американской столицы.
Супруге Дональда Трампа не удалось справиться с большими ножницами, которыми она вместе с другими участниками должна была перерезать праздничную ленту - ткань просто застревала между лезвиями. В итоге Меланья была вынуждена отдать ножницы стоящему рядом мужчине, пишет РИА Новости. Отметим, что кроме первой леди в церемонии также принимали участие ученики школ Вашингтона и чиновники.
Памятник Джоржу Вашингтону американского архитектора Роберта Миллса находился на реставрации с 2016 года. Высота облицованного мрамором гранитного обелиска - 169 метров. Монумент первому президенту США был воздвигнут в 1848-1884 годах между Белым домом и Капитолием.
ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp— Washington Examiner (@dcexaminer) 20 сентября 2019 г.