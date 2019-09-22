Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из "Кинжалов"

Министерство обороны РФ опубликовало на своем официальном канале в YouTube видео учений арктической группировки Северного флота. Несколько кораблей отработали боевые стрельбы в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, основной задачей стало отражение воздушного нападения условного противника.

В учениях на севере Баренцева моря были задействованы большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". В минутном ролике, в частности, показано, как экипаж "Вице-адмирала Кулакова" отрабатывает пуски из зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" (всего корабль несет на борту 32 такие ракеты). Это средство ПВО позволяет поражать различные цели - ракеты, авиабомбы - в радиусе до 12 километров.

Помимо этого экипажи трех кораблей отработали стрельбы из артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии - комплексов АК-630.

Примечательно, что учение проходило при четырехбалльном шторме. Как уже сообщала "РГ", помимо стрельб военнослужащие Северного флота отработали применение комплексов радиоэлектронной борьбы - с их помощью создавались помехи для высокоточного оружия условного противника.