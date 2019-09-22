Недавно очень многие в России с увлечением смотрели изрядно нашумевший сериал "Чернобыль". Не буду обсуждать его достоинства и недостатки, это - дело участников тех событий и зрителей. Однако убеждена: появление этого фильма на наших экранах было полезно уже потому, что напомнило многим про уже изрядно подзабытую катастрофу, не ставшую глобальной только благодаря мужеству и самоотверженности тех людей, которых принято называть "чернобыльцами". Многие, очень многие из них заплатили за это своими жизнями, а все без исключения выжившие - здоровьем.

Величайшей несправедливостью было бы забыть про их подвиг. О нем иногда вспоминают, но... слишком часто забывают, что справедливость должна быть не просто созерцательной, но и действенной. А вот с этим нередко у нас проблема. Люди, которые, и это можно сказать без малейшего преувеличения, рискуя жизнью защищали Родину, вынуждены за защитой своих прав обращаться в Европейский суд по правам человека, который принимает их дела в производство с юридической формулировкой "N против России". Честно говоря, стыдно...

Ликвидаторы - люди, ставшие инвалидами в борьбе с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, обращаются и ко мне по поводу отсутствия в законодательстве Российской Федерации правового механизма исполнения судебных решений о предоставлении им жилья.

С одним из таких запущенных случаев мне недавно пришлось разбираться. Ко мне обратился глава администрации городского округа города Нововоронежа с просьбой помочь разрешить ситуацию, связанную с невозможностью выполнить решение суда о предоставлении однокомнатной квартиры жителю Воронежской области, чернобыльцу М.

Чтобы разрешить клубок запутанных проблем вокруг жилья и льгот для чернобыльцев, я обратилась к председателю правительства

Дело в том, что Федеральным законом от 15 мая 1991 года всем ликвидаторам, получившим инвалидность и нуждающимся в улучшении жилищных условий, гарантировалось предоставление квартир, которые местные власти должны были выделить за счет средств федерального бюджета. Если квартиры долго не выделялись, чернобыльцы обращались в суды, которые всегда обязывали муниципальные власти предоставить жилье. Казалось, вопрос решен, но... Вот эти самые лукавые "но" возникали на каждом шагу. Решения судов не исполнялись годами, а в 2004 году часть льгот была заменена на денежные выплаты из средств федерального бюджета. Однако главное - механизм исполнения судебных решений, согласно ранее действовавшему законодательству о предоставлении жилья, предусмотрен не был и средства федерального бюджета на эти цели не выделялись.

Обратившийся ко мне М. жилье тоже до сих пор не получил, несмотря на решение суда: не выделены средства из федерального бюджета. Местная администрация была бы счастлива дать квартиру и многократно обращалась в органы государственной власти с просьбой выделить деньги, и столько же раз получала отказ. Оказывается "правила игры" снова изменились: вместо крыши над головой ликвидатору предлагали получить некий "жилищный сертификат". Получается, что есть права, есть судебное решение, есть желание местных властей и... нет денег. Тупик.

Отчаявшись добиться справедливости, М. обратился в Европейский суд по правам человека, выиграл дело "М. против России" и получил 6000 евро. Вот только решение российского суда о предоставлении квартиры так и не было исполнено... Как любят говорить некоторые чиновники, "вопрос находится в проработке".

Сделать это нужно как можно скорее: мы уже не раз убеждались, для государства нет ничего страшнее, чем то, когда его граждане начинают по отношению к нему употреблять словосочетание "эта страна"...

Получается, что государством до настоящего времени не выполнены обязательства по исполнению судебных решений, принятых в отношении инвалидов-чернобыльцев более 10 лет назад. Такое положение нарушает нормы российского и международного права, конституционных прав граждан, подрывает авторитет государственной и судебной власти внутри страны и на международной арене. Это в глобальном масштабе, а если вернуться к проблеме М., то получается одна огромная и постыдная несправедливость...

И раз уж мы хоть и не в полной мере, но вернулись к пониманию необходимости социального государства, то стоит вспомнить, что никакие обстоятельства и изменения законодательства не должны позволять государству игнорировать обязанности по возмещению вреда пострадавшим гражданам и исполнению вступивших в законную силу судебных решений. Подобные прецеденты способствуют формированию в обществе правового нигилизма, подрывают веру в верховенство закона и соблюдение установленных Конституцией Российской Федерации прав человека и гражданина.

Чтобы решить не только проблему, но и весь комплекс запутанных системных проблем вокруг жилья и льгот для чернобыльцев, я обратилась к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой изучить проблему и принять скорейшие неотложные меры по ее разрешению. Предложила создать на федеральном уровне механизм исполнения подобных судебных решений и выделить финансирование на эти цели.

Уверена: и другие ликвидаторы получат свои долгожданные и выстраданные квартиры. Впрочем, как и многие другие, имеющие право на подобные льготы. Только сделать это нужно как можно скорее: время не ждет, и мы уже не раз убеждались, что для государства нет ничего страшнее, чем то, когда его граждане начинают по отношению к нему употреблять словосочетание "эта страна"...