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22.09.2019 21:37
Рубрика: Спорт

Словенцы в повторе

На Евро-2019 Россия в 1/4 финала снова сыграет с хозяевами
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Наша мужская сборная очень легко преодолела барьер первого раунда плей-офф на проходящем сразу в четырех странах чемпионате Европы. В матче 1/8 финала в словенской Любляне подопечные главного тренера Туомаса Саммелвуо разгромно победили команду Греции - 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Напомним, что греки с одним выигрышем в пяти встречах предварительного этапа чудом попали в плей-офф. Эллины при равенстве основных показателей лишь на 0,002 коэффициента соотношения мячей опередили Португалию и на 0,045 - Румынию. Команды, оставшиеся позади Греции, в очном матче последнего игрового дня в группе "перемололи" друг друга (3:1 в пользу румын), пропустив вперед тех, кто по всем раскладам должен был уже собираться домой.

Фото: fivb.com
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Россияне вынуждены играть плей-офф без блокирующего Ильяса Куркаева, который травмировался в матче четвертого тура с Финляндией. Пока эта кадровая потеря особенно не чувствуется, но и уровень соперников пока не столь мощный.

С греками Саммелвуо выпустил в стартовом составе связующего Александра Бутько, диагонального Максима Михайлова, блокирующих Ивана Яковлева, Дмитрия Мусэрского, доигровщиков Дмитрия Волкова и Егора Клюку, либеро Валентина Голубева. По ходу матча вместо Мусэрского на площадку вышел Артем Вольвич, были еще замены, но диагональный Виктор Полетаев и капитан команды связующий Игорь Кобзарь так и остались в зоне разминки запасных. Лучшим бомбардиром с 18 очками стал Волков, реализовавший ровно две трети своих атакующих ударов.

Соперник россиян по четвертьфиналу определялся в матче Словения - Болгария. Хозяев поддержать пришли 8500 болельщиков. К их радости, случилась относительная сенсация: Словения выиграла со счетом 3:1 и снова сыграет с нашей командой. В группе россияне без особых проблем победили 3:0 (25:21, 25:21, 25:21), однако новый матч в плей-офф однозначно будет носить более упорный характер.

Спорт Волейбол
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