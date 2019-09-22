На турнире по кибербаскетболу разыграют 145 тысяч долларов

Издатель одной из самых популярных игр в мире - NBA 2K20 совместно с ESL (Международная киберспортивная ассоциация) проведут открытый чемпионат по баскетбольному симулятору NBA 2K20 - NBA 2K20 Global Championship c внушительным призовым фондом в 145 тысяч долларов.

Отборочные соревнования начнутся с октября этого года в трех основных регионах - Азии, Америке и Европе. Там будут выбраны участники региональных турниров, а уже лучшим из лучших представится шанс поехать в Лос-Анджелес на финал турнира. Мероприятие запланировано на 22 февраля 2020 года. Отметим, что в этом году соревнования будут проходить в формате "1 на 1", нежели в традиционном "5 на 5". Помимо ESL, партнерами лиги станут Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная ассоциация баскетболистов-профессионалов.

Также стоить добавить, что официальный выход NBA 2K20 состоялся 6 сентября и симулятор сразу получил наибольшее количество отрицательных отзывов в истории серии. Фанатов разочаровали новая механика движений баскетболистов и навязчивая системы монетизации, которая позволяет улучшать своего игрока быстрее.