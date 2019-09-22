National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой". С таким утверждением выступило американское издание The National Interest.

По его данным, каждая из шестнадцати ракет Р-30 "Булава" на подлодке несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели. "Это означает, что один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысячи миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму", - цитирует издание РИА Новости.

В статье также отмечается, что в годы холодной войны советские подводные лодки были более шумными, чем западные, что делало их уязвимыми. Однако сегодня оснащение подлодки проекта "Борей" позволяет ей быть более бесшумной и незаметной на высоких скоростях, чем американская стратегическая атомная подводная лодка класса Ohio, подчеркивает автор.

Напомним, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Уже вошли в состав флота "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка - "Князь Владимир" - проходит ходовые испытания. По данным СМИ, командование Военно-морского флота России рассматривает возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев проекта "Борей" до десяти.

В сентябре появилась информация, что подводные лодки проекта "Борей-А" могут оснастить не только стратегическим оружием, но и крылатыми ракетами "Калибр". Таких возможностей у субмарин еще не было.