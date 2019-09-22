Названа причина, почему с возрастом люди полнеют

Шведские ученые выяснили, почему с возрастом все труднее контролировать свой вес. Возможное объяснение этому явлению - замедление метаболизма в жировой ткани. Об этом они сообщают в журнале Nature Medicine.

Белая жировая ткань состоит в основном (на 90%) из белых адипоцитов (жировых клеток). Их функция - запасать разнообразные липиды. Адипоциты постоянно участвуют в процессах образования и деградации. Чтобы изучить, как метаболизм меняется в течение жизни человека, команда ученых под руководством Питера Арнера из клиники Каролинского института (Швеция), в течение 13 лет обследовала 54 человека. У них дважды за этот период брали образцы жировой ткани.

Выяснилось, что у всех участников с возрастом замедлилась потеря жира, причем независимо от того, набрал ли за эти годы человек вес, сохранил его или даже потерял. То есть у всех отмечалось снижение липидного обмена в жировой ткани - скорости выведения и сохранения жиров в жировых клетках. Причем те из участников, кто не сокращал количество калорий в рационе, набрали в среднем около 20% веса в течение периода наблюдений.

Во второй части исследования ученые наблюдали за 41 человеком с избыточным весом, которым была сделана операция по изменению формы желудка. Наблюдения показали, что только те из них, у кого до операции были низкие показатели потери жира, могли длительное время после операции удерживать вес. Предположительно, у этих пациентов было больше возможностей для ускорения жирового обмена.

"Результаты впервые свидетельствуют о том, что в нашей жировой ткани идут процессы, которые независимо от других факторов влияют на вес во время старения. Этот факт может открыть новые подходы к лечению ожирения", - сказал Арнер.

Однако некоторые эксперты сомневаются в точности результатов исследования. Так, пишет Augsburger Allgemeine, геронтолог Хельмут Фронхофен из университетской клиники Альфреда Круппа в Эссене (Германия) подчеркивает, что причины избыточного веса не только биологические: "Играют роль многие факторы, некоторые из них - генетические, некоторые зависят от образа жизни человека. Если в силу возраста ограничена физическая активность, лучший способ повлиять на вес - это питание".