Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни

В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами. Последние эффективно противостоят свободным радикалам, которые вызывают гибель клеток.

Среди чемпионов по содержанию антиоксидантов является зеленый чай - его можно и нужно пить каждый день, пояснила aif.ru диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, между высокой продолжительностью жизни и употреблением некоторых продуктов есть прямая связь.

Помимо зеленого чая диетолог посоветовала не забывать и о финиках. В последних присутствует аж 23 аминокислоты. Также в список способствующей долгой жизни пищи попали облепиха (в ней огромное количество ретинола), кисломолочные продукты, черника и помидоры.