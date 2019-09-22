Названы отличия российских туристов от путешественников из других стран

Туристы из России, отправляясь за границу, рассчитывают расслабиться и получить новые ощущения. К такому выводу пришли эксперты сервиса Booking.com, проведя опрос среди 53 тысяч пользователей из 31 страны. В исследовании приняли участие почти 2 тысячи россиян.

Свыше 80 процентов наших соотечественников, ответивших на вопросы теста, признались (выбрали из предложенных вариантов), что отправляются за границу ради возможности отвлечься от повседневных дел и получить новые ощущения. Чуть менее половины опрошенных выбирают совершенно незнакомые места, где не были ни они, ни их друзья. Еще около 40 процентов респондентов отметили, что им важно пожить в простой обстановке, а 35 процентов любят бывать там, где им есть что вспомнить.

В целом россияне, планируя маршрут путешествия, делают упор на красоту мест, где им предстоит побывать. Представители же других стран ставят на первое место свою безопасность. При этом путешественники из Японии, Германии и Гонконга похожи на граждан России, им важно во время отпуска отвлечься от повседневных дел. А вот отдыхающие из Индонезии, Индии и Филиппин признались, что поездка за границу - повод продемонстрировать свой социальный статус, похвастаться перед своими друзьями.