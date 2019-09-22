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22.09.2019 12:55
Рубрика: Экономика

Названы отличия российских туристов от путешественников из других стран

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Туристы из России, отправляясь за границу, рассчитывают расслабиться и получить новые ощущения. К такому выводу пришли эксперты сервиса Booking.com, проведя опрос среди 53 тысяч пользователей из 31 страны. В исследовании приняли участие почти 2 тысячи россиян.

Фото: iStock
Куда хотели бы поехать российские туристы

Свыше 80 процентов наших соотечественников, ответивших на вопросы теста, признались (выбрали из предложенных вариантов), что отправляются за границу ради возможности отвлечься от повседневных дел и получить новые ощущения. Чуть менее половины опрошенных выбирают совершенно незнакомые места, где не были ни они, ни их друзья. Еще около 40 процентов респондентов отметили, что им важно пожить в простой обстановке, а 35 процентов любят бывать там, где им есть что вспомнить.

В целом россияне, планируя маршрут путешествия, делают упор на красоту мест, где им предстоит побывать. Представители же других стран ставят на первое место свою безопасность. При этом путешественники из Японии, Германии и Гонконга похожи на граждан России, им важно во время отпуска отвлечься от повседневных дел. А вот отдыхающие из Индонезии, Индии и Филиппин признались, что поездка за границу - повод продемонстрировать свой социальный статус, похвастаться перед своими друзьями.

Экономика Туризм
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