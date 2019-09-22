Павлюченкова не смогла выиграть турнир в Осаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на смогла выиграть турнир в Японии, уступив в решающем матче хозяйке соревнований Наоми Осаке.

28-летняя россиянка пробилась в финал турнира WTA впервые с мая прошлого года. Однако в финале соревнований она уступила хозяйке соревнований Наоми Осаке. Матч, продолжившийся 1 час и 10 минут завершился в двух партиях - 2:6, 3:6.

Для Осаки это был третий в карьере финал в городе Осака. Ранее она уступала Каролин Возняцки три года назад и Каролине Плишковой в прошлом сезоне.

Благодаря выходу в финал россиянка получила 305 рейтинговых баллов и в новом рейтинге WTA поднимется с 41-й позиции на 36-ю, став первой ракеткой России.