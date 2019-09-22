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22.09.2019 11:03
Рубрика: В мире

Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна

Текст: Юрий Чернов

Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, были освобождены и переправлены в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

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Агентство уточняет, что, по информации от источника, пока точно не известно, когда россияне смогут вернутся на родину. При этом, собеседник отметил, что это может случится уже на следующей неделе. Все моряки живы и здоровы, добавил источник.

Напомним, что в середине августа пираты напали на грузовое судно "Мармалайта", принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Было похищено восемь человек, из них - трое россиян - старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска.

В мире Африка Камерун В мире Европа Германия Нападения пиратов
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