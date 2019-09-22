Почему российские банки стали брать комиссии за хранение евро

В России все больше распространяется практика взимания комиссий с клиентов банков за обслуживание счетов в евро, констатировал Банк России.

Работа с европейской валютой для банков сейчас убыточна, что может обернуться не только комиссиями за ее хранение на счетах и вкладах, но и повышением платы за обслуживание мультивалютных карт, допускают аналитики.

В последнее время банки накопили приличный объем евро: значительно выросла его доля во внешней торговле, увеличивается и доля сделок в евро на внутреннем рынке, указывает ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Но, размещая средства в европейские активы, российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Так, ставка по депозитам в еврозоне отрицательна уже пять лет, а 12 сентября Европейский центробанк снизил ее еще раз - с -0,4 до -0,5 процента. Базовая ставка в еврозоне равна нулю. Такая ультрамягкая денежно-кредитная политика вводилась для стимулирования экономики и борьбы с дефляцией.

При этом российские банки привлекать у населения наличные евро по отрицательным ставкам не могут - это не предусмотрено Гражданским кодексом. В результате они вынуждены предлагать клиентам условия лучшие, чем имеют сами при размещении евро и других валют с отрицательной доходностью, указывает ЦБ.

За долларовые вклады банки вводить комиссии точно не будут, но доходность по ним снизится

В обзоре регулятора говорится, что взимание банками комиссий за ведение счетов клиентов в евро и других валютах с отрицательной доходностью позволяет компенсировать полностью или частично банкам разницу в процентных ставках привлечения между их фактически установленным и рыночным уровнем. Одновременно у этого явления ЦБ видит еще один эффект - такие условия по валютным вкладам повышают привлекательность рублевых депозитов.

По мнению старшего аналитика направления банковских рейтингов агентства НКР Егора Лопатина, тенденция по введению комиссии за ведение счетов в евро сложилась еще и в связи с ограниченным спросом клиентов банков на кредиты, выдаваемые в евро. Например, в первом полугодии 2019 года банки выдали всего 13 ипотечных кредитов в иностранной валюте. В 2013 году их было более 1800. Кроме того, в последние годы все реже применяется кредитование корпоративных заемщиков в евро из-за ужесточения регулирования и контроля в этой сфере в целом.

При этом банки не стремятся полностью отказываться от предложений по вкладам в европейской валюте, поскольку многие из них размещают привлеченные в евро средства в другие активы, например еврооблигации. Предложения по вкладам в евро могут сохраняться для VIP-клиентов, говорит управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Это касается и клиентов-юрлиц с выручкой в евро, которую они не готовы конвертировать в рубли.

Российские банки не имеют права привлекать деньги у населения по отрицательным ставкам - это не позволяет Гражданский кодекс

Но прямые комиссии по вкладам физлиц в евро широкого распространения не получат, полагает Беликов. "Конечно, все зависит от юридической формы комиссий, но применительно к физлицам законность некоторых форм может быть поставлена под сомнение и может стать предметом для судебных разбирательств", - говорит он. Возможны также прецеденты повышения платы за обслуживание мультивалютных карт как легальная косвенная форма комиссии за работу с евро, не исключает Беликов. Массового характера они пока не имеют, но наверняка распространятся больше, нежели прямые комиссии, считает аналитик. По мнению же Лопатина, число банков, в тарифах которых предусмотрены комиссии за ведение счетов в евро, напротив, вырастет еще.

С долларовыми счетами и вкладами такой ситуации не будет, уверены эксперты. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США составляет 1,75-2 процента, и предпосылок по ее снижению хотя бы до значений 2009-2015 годов (0-0,25 процента), а тем более до отрицательных значений, не наблюдается, подчеркивает Лопатин.

Но ставки по вкладам в долларах действительно снижаются, и эта тенденция в краткосрочной перспективе может сохраниться, просто скорость падения доходности замедлится, добавляет Беликов. Так, в январе 2019 года базовый уровень доходности вкладов в долларах на срок свыше года составлял около 4,1 процента, а в сентябре - уже 3 процента, говорит аналитик. При этом стоимость розничного фондирования в рублях с начала года почти не изменилась, отмечает Беликов.