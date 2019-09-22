Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующей в стране власти не удастся посадить его за решетку. Заявление экс-главы государства прозвучало в интервью "Пятому каналу".

На вопрос журналиста о том, готов ли Петр Порошенко сесть в тюрьму, экс-президент ответил, что "никого не боится". "Первое, я ничего не боюсь. Я многие годы был в оппозиции. И эти "хлопчики" (члены нынешнего украинского правительства - прим. "РГ"), они не первые, кто хотели упрятать Порошенко", - заявил политик, добавив, что "ничего у них не выйдет".

Он также подчеркнул, что если все-таки, его упекут за решетку, то это будет удар не по Порошенко, а по украинской власти и по самой Украине.

Напомним, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Но на данный момент официально ему не предъявлено никаких обвинений. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, использовании поддельных документов для выезда за рубеж, а также в государственной измене.