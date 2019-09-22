Порошенко: Украина не переживет еще один майдан

Украина может не пережить еще одного майдана, полагает бывший президент страны Петр Порошенко. Так он прокомментировал складывающуюся сейчас в стране ситуацию.

"В условиях войны страна майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство, - передает РИА Новости слова Порошенко. - И вот государству на сегодняшний день майдан точно не нужен".

Он также заявил о своей готовности, если в этом есть необходимость, к встрече с нынешним главой государства.

"У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась", - признал Порошенко.