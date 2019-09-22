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22.09.2019 15:51
Рубрика: В мире

Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует

Текст: Юрий Чернов

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой "формулы Штайнмайера" никогда не существовало. Об этом бывший глава государства рассказал в интервью для передачи "Рандеву" на "Пятом канале". Напомним, что под этим определением принято понимать предложенный бывшим главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером план по организации выборов в Донбассе.

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"Формула", предложенная Штайнмайером, занимающим в настоящее время пост президента ФРГ, предполагает пошаговый механизм, обеспечивающий проведение выборов в регионе - сначала в Донецкой и Луганской областях на временной основе в день выборов вводится в действие закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах этих регионов. А затем - на постоянной основе, после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой "формулы Штайнмайера", с кем-то якобы согласованной, не существует", - заявил Порошенко в интервью.

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При этом экс-глава Украины озвучил свою версию предложений Штайнмайера. Порошенко считает, что их смысл заключается в том, чтобы после оформления компонента безопасности, проведения выборов в Донбассе и признания их ОБСЕ свободными и демократическими закон об особом режиме местного самоуправления вводился бы не через две недели, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст свой отчет о них. "Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки...", - цитирует Порошенко РИА Новости.

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