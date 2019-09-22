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22.09.2019 19:44
Рубрика: Власть

Посольство РФ в Лондоне: Россия неподсудна британским судам

Текст: Юрий Чернов
Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о возможном иске к РФ со стороны отравленного в Эймсбери Чарли Роули. Соответствующий запрос был направлен в дипмиссию агентством РИА Новости. Напомним, что ранее британская пресса сообщила, что Роули собирается подать судебный иск по факту отравления против России, добиваясь выплаты ему компенсации в размере одного миллиона фунтов.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот. Российская же правоохранительная и судебная система с самого начала была готова выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны, но натолкнулась на упрямый отказ британских коллег от какого-либо сотрудничества", - передает слова пресс-секретаря посольства агентство. Кроме того, собеседник РИА отметил, что иск к российскому правительству рассматривается адвокатом Роули как один из вариантов.

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"Со своей стороны полностью разделяем стремление Чарли Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Чарли стремится к ясности вокруг "вопросов без ответа", а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям", - продолжил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что среди них имеются и те вопросы, которые непосредственно касаются обстоятельств отравления Чарли Роули.

В частности: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервнопаралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери. "А если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде, и так далее", - подчеркнул сотрудник посольства, обратив внимание на то, что ответы на эти вопросы следует искать в первую очередь у британских властей, а не у России.

Российский дипломат также отметил, что британские парламентарии и журналисты не пытаются требовать ответов на эти вопросы. "В этих условиях обращение в суд со стороны Чарли Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской Конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство", - заключил пресс-секретарь.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отравление Сергея Скрипаля
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