Представительница рода Васнецовых презентовала книгу о своих предках

В Голубом зале РГБ прошла встреча "Васнецовы: семья, ценности, традиции". На книжной презентации Ольга Алексеевна Васнецова - правнучка Аркадия Васнецова (брата художника) презентовала долгожданное подарочное издание - "Васнецовщина".

На вопрос о том, когда Ольга Васнецова начала собирать исторические сведения о своей династии, она отвечает: "Почти с момента моего рождения". С самых юных лет ее окружали неоспоримые доказательства таланта художника. А вот о написании книги она начала задумываться в 1998 году - на 150 летний юбилей Виктора Васнецова. Но тогда издание выпустить не получилось.

В 2019 году "Васнецовщина" стала уникальной книгой. При содействии Третьяковской галереи правнучка Васнецова получила в отличном качестве репродукции картин, позже опубликованные в издании. Значительную часть "Васнецовщины" составляют подлинные письма членов семьи. Но если в большинстве других исторических книг приводятся отрывки или вырванные цитаты, то Ольга Васнецова опубликовала письма целиком. "Почему я письма публикую от первой строки до последней - я вообще не очень люблю, когда публикуют отрывки. Я считаю, что человек должен сам выбрать, читатель должен выбрать, что его интересует в том или ином человеке". Именно поэтому в издании присутствует информация как о творческом, так и о жизненном пути художника.

В книге помимо знаменитых полотен, присутствуют малоизвестные портреты, опубликованные впервые: "Я старалась дать именно портреты родных, которые писал Виктор Михайлович: детей, знакомых, братьев - и вот это вот, мне кажется, самое главное - дать представление о семье, в которой формируется творчество" - отмечает Ольга Васнецова.

Из материалов книги читатель узнает, как жили, учились, чем увлекались члены большого семейства Васнецовых, а также о тех людях, с которыми они были знакомы или дружны - о Мамонтовых, Праховых и Поленовых, а также о Максиме Горьком, Федоре Шаляпине и многих других. Богато иллюстрированное издание Ольга Васнецова опубликовала с единственной целью: "Для того чтобы люди, интересующиеся творчеством Виктора, Апполинария Васнецова, их жизнью, поняли, почему эти люди писали так или иначе. Как они воспитывали своих детей и какова была обстановка в семье".