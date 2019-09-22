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Рубрика: В мире

Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Фото: Pool photo via AP Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Фото: Pool photo via AP
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Фото: Pool photo via AP

Наивысшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 75-летия освобождения Калинова.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Он подчеркнул, что только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии - поселок Калинов - погибли 1,2 тысячи советских воинов. Политик также призвал активно бороться с популизмом и противостоять попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.

По словам Пеллегрини, сегодня с ужасом можно наблюдать возникновение псевдоисторических версий, "единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах", - цитирует РИА Новости. Премьер также обратился к молодым соотечественникам с призывом не забывать историю и ее героев, чтить тех, кто воевал за свободу.

В мире Европа Словакия Вторая мировая война
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