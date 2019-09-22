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22.09.2019 14:30
Рубрика: Власть

Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму

Экс-президент Украины Петр Порошенко не попадет в тюрьму из-за "политических и прочих услуг", которые он оказывал странам Запада, занимая пост главы государства. Такое мнение выразил в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Порошенко: Украина не переживет еще один майдан

Комментируя заявление Порошенко о том, что нынешним властям Украины не удастся отправить его за решетку, российский сенатор отметил, что, оказывая Западу политические услуги, бывший глава украинского государства получил "охранную грамоту". При этом Пушков добавил, что действующего президента Украины Владимиры Зеленского об этом "тоже предупредили".

"По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили", - заметил российский сенатор.

Напомним, ранее в Госбюро расследований Украины сообщили, что Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего лидера Украины обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов и так далее. Однако официальные объявления ему пока предъявлены не были. Сам Порошенко в интервью украинскому "Пятому каналу" заявил, что "никого и ничего" не боится, добавив, что нынешняя власть, которую экс-президент назвал "мальчиками", не первая, кто пытается "упрятать Порошенко".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины
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