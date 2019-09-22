1,2 тысячи человек потерялись в Подмосковье

С начала 2019 года более 1,2 тыс. человек заблудились в лесах Подмосковья. Такие данные сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, в лесах теряются чаще всего люди в разгар грибного и ягодного сезонов. При этом большую часть людей отыскивают в течение нескольких часов после поступления сообщения. Из 1,2 тыс. человек более сотни - дети.

Как отмечают спасатели, основная причина пропажи людей в том, что в лесах региона очень однообразный пейзаж, и отсутствуют ориентиры. "Сотрудники МЧС России просят жителей региона в период грибного сезона быть особенно внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних, соблюдать элементарные правила пребывания в лесу", - уточнили в ведомстве.