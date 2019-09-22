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22.09.2019 18:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона

Текст: Ирина Огилько

Из 33 тысяч зарегистрировавшихся на Московский международный марафон 26 тысяч добежали до финиша. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

В забеге приняли участие желающие из 85 стран, это рекордный показатель за все время проведения соревнования. До финиша добрались 26 тыс. бегунов, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию (42 км 195 м). Отметим, что в 2018 году лишь 8,7 тысячи участников завершили марафон.

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Также в этом году бегунам предоставили возможность пробежать 10-километровую дистанцию. Для спортсменов с ограниченными возможностями организовали специальный заезд на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом.

Для поддержания марафонцев на всей длине дистанции были организованы 15 пунктов питания с водой и фруктами. Отметим, что первые места Московского международного марафона заняли спортсмены Искандер Ядгаров из Москвы и Марина Ковалева из Омска. На дистанции 10 км победу одержали пермяк Владимир Никитин и Елена Коробкина из подмосковного Жуковского.

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Напомним, что Московский марафон - это крупнейшее соревнование по бегу в России. В этом году мероприятие стало квалификационным забегом чемпионата, который пройдет под эгидой Abbott World Marathon Majors и Wanda Group в 2020 году.

Для проведения марафона в Москве были перекрыты более трех десятков улиц, бульваров, скверов и набережных.

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