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22.09.2019 22:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сталь вместо асбеста

До конца года Москва избавится от шиферных крыш
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 212(7970)
До конца года на территории старой Москвы не останется многоквартирных домов с шиферными крышами. Этот пережиток советского времени будет заменен на современный кровельный материал, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

- Более 160 шиферных кровель заменят в городе до конца года, - пояснили "РГ" в комплексе. - Вместо шифера на крыши домов положат оцинкованные стальные листы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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К слову, из оставшихся домов в 40 уже произведена замена и ремонт кровли. Так же проведены работы по утеплению чердаков. Это предотвратит образование наледи и сосулек на крышах.

То, что в городе наступили холода и начали включать отопление, специалистов не смущает. Как пояснили в Фонде капитального ремонта Москвы, замена кровельного покрытия в осенне-зимний период вполне возможна при сухой погоде, ведь меняют покрытие частями, подрядчик должен поэтапно снимать старый утеплитель и укладывать новый. Тем более что все работы согласованы с жителями, а проекты замены кровельного покрытия прошли госэкспертизу.

Как прокомментировал "РГ" первый вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов, от шифера давно пора отказываться. "Шифер очень хрупкий, опасный и недолговечный материал, я и не знал, что в Москве еще есть дома с подобной кровлей, - рассказал он. - Сейчас есть широкий выбор кровельных материалов, которые служат долго и безопасны для человека. Оцинкованная сталь - один из них".

В начале прошлого века шиферные крыши могли себе позволить лишь состоятельные люди

Напомним, шифер был изобретен еще в 1901 году в Австрии Людвигом Гатчеком, а первый завод в России по производству подобного материала появился в 1908 году. Тогда шиферные крыши могли себе позволить лишь состоятельные люди. Затем шифер получил широкое распространение, поскольку на территории бывшего СССР оказались самые большие в мире месторождения асбеста, из которого шифер и делают. Естественно, с началом массового строительства шиферу отдали предпочтение из-за его дешевизны. Кроме создания крыш, покрытие использовали для облицовки стен зданий, оформления балконов, возведения заборов. Однако, как показала практика, сам материал довольно хрупок и гвозди, которыми шиферные пластины крепятся, быстро расшатываются. В результате шиферные крыши дают течь. А тут еще и специалисты Всемирной организации здравоохранения забили тревогу, поскольку асбест оказался токсичен для окружающей среды и здоровья человека. В Европе к медикам прислушались и на рубеже XX-XXI века стали отказываться от этого материала.

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