Сергей Безруков примерит на себя роль Арбенина в "Маскараде"

Московский Губернский театр открыл седьмой сезон. Первой премьерой станет комедия "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского. 19 и 20 октября возобновленную версию спектакля Олега Табакова, который долгое время шел в репертуаре "Табакерки", в МГТ представят Сергей Безруков и Алла Решетникова.

"Мы готовимся к премьере, которая мне очень дорога, - рассказал на сборе труппы художественный руководитель театра Сергей Безруков. - Я в ней играть не буду, но этот спектакль и роль Глумова - одна из моих любимых работ в "Табакерке", я играл в нем почти 17 лет. Более того, когда я стал художественным руководителем, мы здесь, на этой сцене целый сезон играли "Мудреца", и Олег Павлович Табаков, режиссер-постановщик спектакля, сидел в этой ложе и смотрел. И теперь мы восстанавливаем спектакль с артистами Губернского театра. В роли Глумова - Денис Нурулин, выпускник Школы Табакова, эта преемственность для меня очень важна. Анна Снаткина будет играть Мамаеву - до нее эту роль играла Марина Зудина. Для нас важно, что мы продолжаем традицию, и в год памяти Олега Табакова на сцене Губернского театра возродим его спектакль. Не для того, чтобы актеры Губернского театра копировали нас, - нет, но я бы очень хотел, глядя из зала, увидеть в этих мизансценах режиссуру моего мастера и учителя Олега Табакова. Так что это не копия нас - это режиссура Олега Павловича, которая будет с нами в Губернском театре, теперь уже навсегда".

Сам Сергей Безруков в начавшемся сезоне примерит на себя роль Арбенина и как актер приступит к репетициям лермонтовского "Маскарада". "Извините, господа артисты, роль Арбенина занята, - шутил Безруков. - К ней я шел много лет, и сам предложил режиссеру Роландасу Аткочюнасу эту постановку. У Роландаса очень интересный режиссерский почерк, он приедет со своей литовской командой: сценограф - Мартиньш Вилкарсис, художник по костюмам - Илзе Витолиня".

Премьера состоится в следующем сезоне, а репетиции начнутся в конце марта.

Справка "РГ"

Другие премьеры, предстоящие гастроли и фестивали Губернского театра:

21 и 22 декабря на малой сцене Губернского театра режиссер Алла Решетникова выпустит новогоднюю премьеру "Щелкунчика".

В феврале театр откроет свое "поэтическое кабаре". Первым в цикле станет вечер "Женщина-танго" по женской поэзии начала 20-го века, режиссер - Ольга Матвеева.

4 марта - премьера спектакля по пьесе Карела Чапек "Мать", которую поставит Анна Горушкина. На главную роль приглашена мхатовская актриса Ольга Яковлева.

1 апреля Николай Коляда пригласит на комедию Мольера "Лекарь поневоле" в собственной режиссуре.

В июне 2020 года представят эскиз спектакля, которым откроется третий Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". В этом году он начнется в усадьбе "Середниково", чья история тесно связана с именем Лермонтова.

В конце сентября со спектаклем "Высоцкий. Рождение легенды" театр впервые пересечет границу СНГ: 27 сентября театральный хит сыграют во Франкфурте-на-Майне, 29 сентября - в Берлине.

После Германии Губернский театр будут ждать на гастролях в Тамбове, Туле, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Салехарде.

С 13 октября по 15 ноября Московский Губернский театр совместно с Фондом Сергея Безрукова во второй раз проведет Международный Большой Детский фестиваль. Соберет лучшее, что было сделано для детей за последний год, и покажет детские спектакли, мюзиклы, цирковые и ледовые шоу, кино и анимацию. В афише фестиваля - более 30 спектаклей, и более 50 показов на 17 столичных площадках и в Подмосковье.