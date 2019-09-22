Со вторника москвичей ждет ясная погода

На следующей неделе жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков. Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в регионе прогнозируются ночные заморозки. Как сообщает ТАСС, ночные температуры в столице ожидаются от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Дневная температура будет в районе 10 градусов тепла.

Сейчас в Москве около 6 градусов, атмосферное давление - 735 мм рт.ст. Год назад 22 сентября столбики термометра поднялись до 23,6 градуса тепла.