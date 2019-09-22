Свыше 30 тысяч человек посетили первый московский экофестиваль

21 сентября в парке Горького прошел Первый московский экологический фестиваль. По данным организаторов, его посетили 30 тыс. человек.

Как рассказали организаторы фестиваля агентству городских новостей "Москва", перед гостями выступили: дуэт "Две Маши", Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Swanky Tunes и другие исполнители.

Фестиваль проходил в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", стартовавшей в середине сентября, в рамках которой до конца октября в российских регионах планируется высадить 30 млн саженцев. В рамках фестиваля можно было высадить дерево онлайн. На специальной площадке в рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно было выбрать регион, вид саженца и дать ему имя, получив соответствующий сертификат. Также в программе можно было потушить условный пожар, измерить качество воздуха и воды, а еще послушать лекции об экологии. В частности, одну из лекций провел актер и режиссер Владимир Машков. На ней все желающие сгенерировали более тысячи проектных экологических идей, касающихся сохранения и восстановления лесов, улучшения жизни горожан, работы предпринимателей и функционирования государства в контексте экологии.