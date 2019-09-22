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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Уложили все шары

В столице бильярдисты разыграли "Кубок Кремля"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 212(7970)
В минувшие выходные на Малой арене столичного спортивного комплекса "Лужники" завершился традиционный, 14-й по счету международный турнир по бильярду "Кубок Кремля" с солидным призовым фондом 6,5 миллиона рублей. Причем победителями в трех дисциплинах стали представители разных стран - России, Белоруссии и США.

Девушки соревновались в "свободной пирамиде". Здесь сенсация грянула уже на стадии 1/16 финала. Многократная чемпионка мира, не раз побеждавшая на самых важных столичных турнирах "Кубок мэра" и "Кубок Кремля" Диана Миронова уступила соотечественнице Дарье Михайловой - 3:4 по партиям. Михайлова тоже считается топовым игроком, она чемпионка мира 2019-го, и несколько удивительно, что такие титулованные девушки сразились между собой на дальних подступах к финалу. Тем не менее ранее поражение Мироновой стало одним из наиболее громких событий турнира.

Фото: РИА Новости
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Однако Михайлова не сумела дойти до главного поединка, уступив в полуфинале представительнице Белоруссии Екатерине Перепечаевой (3:4), которая в итоге и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета, одолев в решающей встрече москвичку Элину Нагулу - 4:1.

У мужчин в "комбинированной пирамиде" наш Иосиф Абрамов выиграл титульный поединок с украинцем Андреем Клестовым (5:1). Открытая дисциплина "Пул 10" собрала 118 бильярдистов из 28 стран. Это рекорд "Кубка Кремля" для данного вида программы. В драматичном финале американец Тайлер Стайер отыгрался со счета 4:7 у испанца Давида Алькайде - в итоге 8:7.

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