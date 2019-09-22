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22.09.2019 22:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рижская эстакада

В странах Балтии завершились Дни Москвы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 212(7970)
В Прибалтике финишировали Дни Москвы. Деловые встречи и культурные мероприятия сначала прошли в Таллине, а затем переехали в Ригу и Даугавпилс. Стороны договорились развивать отношения в экономической, культурной и других сферах.
Фото: Сергей Жуков/ РГ
Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения

Главным событием стал бизнес-форум в Риге. Участники говорили о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестиционном потенциале двух столиц и проблемах, которые мешают гражданам обеих стран развивать бизнес. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Латвийской Республике Евгений Лукьянов назвал форум отличной возможностью для прямого и неполитизированного разговора. По его словам, местные предприниматели настроены на совместную работу с россиянами. "При этом мы понимаем, что в условиях искусственно создаваемых барьеров придерживаться курса на сотрудничество порой нелегко, - признался дипломат. - Желание соседних стран торговать, создавать совместные предприятия и ездить друг к другу в гости - абсолютно объективно и естественно. Любые преграды рано или поздно устраняются либо обходятся. Не сомневаюсь, что и торговым войнам, которые подаются некоторыми нашими партнерами под видом санкций, придет логический конец". Кстати, основными экономическими партнерами российской столицы, несмотря на санкции, остаются страны Евросоюза. В списке инвесторов, активно вкладывающих деньги в проекты Москвы, значатся Германия, Франция, Италия, Швейцария, Австрия и другие европейские государства. Как рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы достиг 250 млрд долларов. А внешнеторговый оборот между московскими организациями и зарубежными партнерами превысил 300 млрд долларов. По странам Балтии показатели не такие оптимистичные. "К сожалению, последнее время наблюдалась негативная тенденция: объемы внешнеторгового оборота со странами Балтии падали. Мы хотели бы эту ситуацию переломить, - подчеркнул Сергей Черемин. - Например, печальные цифры в Таллине. Там показатели каждый год снижались на 15-18%. Это беспокоит и наших партнеров из Эстонии". Инвесторов из Латвии, по мнению Черемина, могут привлечь проекты транспортно-пересадочных узлов и медицинский кластер в Сколково.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы достиг 250 млрд долларов

Весомую часть программы в Риге заняли культурные события. Своеобразным превью к основному "блюду" - бизнес-форуму - стала оперетта от артистов московского музыкального театра "Геликон-опера". Идею устанавливать в городах арт-объекты, напоминающие собой огромные раскраски, придумал известный художник Максим Гошко-Даньков. Первая "стена", которую мог разукрасить любой прохожий, появилась в Москве три года назад. Следом раскраски-гиганты нашли своих поклонников на улицах Пекина, Стамбула и других городов. И вот очередь дошла до Риги. Приезжал в Прибалтику и хор Валаамского монастыря. Отметился Таллин политическими встречами. Сергей Черемин сначала пообщался с мэром Михаилом Кылвартом, а затем с его заместителем Вадимом Белобровцевым. Говорили о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве в разных сферах городской жизни. По словам Черемина, Москве интересен опыт своего соседа в развитии общественного транспорта и информационных технологий. Кроме этого, заинтересованы две столицы в развитии взаимного туризма.

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