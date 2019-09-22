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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спор за приговор

Жалобу защиты Устинова рассмотрят 26 сентября
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
В четверг, 26 сентября рассмотрят жалобу защиты Павла Устинова на его приговор в 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа.

Несправедливым приговор считает и прокуратура. В ходатайстве, подписанным замгенпрокурора Юрием Пономаревым, говорится, что надзорное ведомство не оспаривает доказанность вины и квалификацию преступления. Прокуратура не согласна с наказанием и считает его слишком суровым. По мнению прокуратуры, наказание не должно быть связано с реальным лишением свободы.

Москалькова: Освобождение Устинова из СИЗО - справедливое решение

На прошедшей неделе Устинов покинул СИЗО по постановлению Мосгорсуда. Он изменил меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.

Напомним, что Устинов - 24-летний актер,был задержан во время несогласованной акции протеста 3 августа в районе Пушкинской площади. По версии следствия, он оказывал сопротивление бойцам Росгвардии, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Устинов в суде не признал вину. Он говорил, что не участвовал в митинге, а просто ждал друга возле метро. Версию Устинова поддерживали свидетели, они видели момент задержания. Защита просила приобщить к делу видео, на которых зафиксирован этот момент, но судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался рассматривать видео в качестве доказательства.

Не согласился с приговором даже глава Росгвардии Виктор Золотов. Кстати, Росгвардия, где служил Устинов, дала актеру хорошую характеристику для суда.

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